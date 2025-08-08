Roban 14 sacos de arroz de una bodega en Guantánamo

Vídeos relacionados:
Desconocidos sustrajeron 14 sacos de arroz de una bodega situada en la esquina de Jesús del Sol y Beneficencia, en el municipio de Guantánamo, la madrugada del lunes.
Según informó el perfil oficialista de Facebook "Guantánamo y su Verdad", la administradora del establecimiento fue alertada por vecinos tras detectar la fractura de la puerta principal.
De acuerdo con testigos, la trabajadora confirmó públicamente el robo tras verificar el faltante. Las investigaciones policiales, con el apoyo de la comunidad, permitieron identificar a al menos tres de los presuntos responsables, recuperar parte del arroz sustraído y decomisar dinero en efectivo obtenido por su venta a receptadores.
Uno de los compradores implicados devolvió voluntariamente un saco de arroz al enterarse del origen ilícito del producto, según el reporte oficialista.
Las autoridades continúan las pesquisas para esclarecer por completo el caso y determinar si hay más involucrados.
Lo más leído hoy:
En medio de una profunda crisis económica y escasez de productos básicos en Cuba, han aumentado los robos en las bodegas. Esta situación ha generado un clima de inseguridad creciente, donde los hurtos y asaltos se han vuelto más frecuentes.
La ministra de Comercio Interior de Cuba, Betsy Díaz Velázquez, reconoció la gravedad del aumento de robos en estos establecimientos estatales y reveló que un trabajador perdió la vida al intentar defender su puesto de trabajo de un ataque.
En lo que va de 2025, se han registrado más de 163 robos en las bodegas donde se venden productos racionados de la canasta básica en Cuba, según datos oficiales.
Esta cifra representa un aumento respecto al mismo periodo del año anterior, reflejando un incremento en la delincuencia en el país.
Las provincias más afectadas por los robos en bodegas en Cuba son Holguín, Las Tunas, Santiago de Cuba y Mayabeque. Holguín encabeza la lista con 33 robos, seguida por Las Tunas con 22, y Santiago de Cuba con 19. Estas cifras reflejan la creciente inseguridad en estas regiones.
Preguntas frecuentes sobre robos en bodegas estatales en Cuba
¿Qué ocurrió en la bodega de Guantánamo?
Desconocidos sustrajeron 14 sacos de arroz de una bodega en Guantánamo. Las autoridades lograron identificar a al menos tres sospechosos y recuperar parte del arroz robado, además de decomisar dinero en efectivo obtenido de su venta.
¿Cómo ha respondido el gobierno cubano al aumento de robos en bodegas?
El gobierno cubano ha implementado una estrategia llamada "Guardianes por mi bodega" para fortalecer la vigilancia comunitaria. Esta medida busca involucrar a vecinos y autoridades locales en la protección de las bodegas, aunque ha sido criticada por trasladar responsabilidades estatales a la población sin ofrecer soluciones reales a la crisis de abastecimiento.
¿Cuáles son las provincias más afectadas por los robos en bodegas en Cuba?
Las provincias más afectadas por los robos en bodegas en Cuba son Holguín, Las Tunas, Santiago de Cuba y Mayabeque. Holguín encabeza la lista con 33 robos, seguida por Las Tunas con 22 y Santiago de Cuba con 19. Estas cifras reflejan la creciente inseguridad en estas regiones.
¿Cuál es el impacto de la crisis económica en la seguridad de las bodegas cubanas?
La crisis económica en Cuba ha incrementado los robos en las bodegas, evidenciando la falta de control y seguridad en el sistema de distribución estatal. El gobierno no logra garantizar el abastecimiento de alimentos, y la escasez crónica y la corrupción interna agravan la situación, dejando a la población en constante incertidumbre sobre la disponibilidad de productos básicos.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un periodista antes de su publicación.