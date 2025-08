“¿Comida? Aquí se come lo que aparezca”: Denuncia viral expone el drama del hambre en Cuba

Una cubana ha encendido las redes sociales con un video viral en el que retrata, con dolorosa ironía, el drama cotidiano de millones en la isla, el hambre.

Bajo el usuario @darlinmedina931, la joven lanza una pregunta que muchos evitan responder de frente: “¿La proteína? ¿Cuál es el plato fuerte hoy?”, para luego sentenciar con un humor desgarrador: “Pues nada, el de loza, que es bien fuerte. El plástico.”

Aunque parece broma, el mensaje cala hondo en quienes conocen la realidad cubana, donde abundan los platos vacíos, neveras con más aire que comida, y familias enteras que comen mal o simplemente no comen.

“Para comer plato fuerte aquí hay que ir a Sabines, buscar un totí blanco que no coma arroz y que cante como gallo”, ironiza la joven entre risas amargas.

Las palabras de Darlin no son una exageración. Según el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), el 89% de las familias cubanas vive en pobreza extrema.

En su VII Informe sobre el Estado de los Derechos Sociales en Cuba de 2024 reveló que 7 de cada 10 cubanos han dejado de desayunar, almorzar o comer por falta de dinero o alimentos. En los mayores de 70 años, esta cifra asciende al 79%.

Lo más leído hoy:

Peor aún, solo el 15% de los cubanos logra hacer tres comidas al día.

Y no es que falte comida en el mundo, es que los salarios en Cuba no alcanzan ni para sobrevivir. El Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana (OCAC) estima que se necesitan al menos 30,000 pesos mensuales para alimentarse, pero el salario mínimo apenas llega a 2,100 CUP, y la pensión más baja, que las autoridades aseguran subirán en septiembre, será de 3,056 CUP. La matemática no da.

“Sobrevivimos con lo que aparezca”

En los comentarios a la encuesta del OCAC, muchos cubanos aseguraron que vivir en Cuba cuesta entre 70,000 y 100,000 pesos al mes, solo en comida básica.

“Si de comer se trata, el cubano no come, mal come, es decir, sobrevive a duras penas”, comentó una usuaria en redes. Otra fue directa: “Todos los días suben los precios como si fuera una subasta y nadie del gobierno hace nada”.

Mientras tanto, el gobierno prioriza el turismo por encima de la agricultura, destinando 13 veces más presupuesto al primero que al segundo, según el informe “Sin campo no hay país y con GAESA no hay futuro”.

Hoy, un cartón de huevos puede costar más de 3,000 pesos, un paquete de pollo hasta 4,000. Y desde mayo, ni siquiera llegan huevos por la libreta. La “bodega”, que alguna vez fue salvavidas de las familias cubanas, es hoy un eco de promesas rotas.

Una doctora en licencia de maternidad contó que necesita dos meses de salario para comprar una lata de leche en polvo para su hija. ¿Cómo se sobrevive? Con remesas, con trueques, con el mercado negro, o dejando de comer.

Preguntas Frecuentes sobre la Crisis Alimentaria en Cuba