La creadora cubana Walkys (@walkys__) ha causado sensación en TikTok con un video en el que comparte las cosas más curiosas que descubrió al llegar a España. Su lista incluye detalles que para muchos son parte de la rutina, pero que para ella fueron auténticas sorpresas. Y es que, a veces, lo que para unos es normal, para otros es todo un descubrimiento.
Entre sus hallazgos más llamativos está que todas las ventanas tienen persianas para bloquear la luz, y que los contenedores de basura están limpios y bien organizados, con varios para separar los residuos. También se sorprendió al descubrir que las bolsas de basura huelen bien, que los tapones de las botellas vienen pegados y que en verano a las 10 de la noche todavía hay sol. Además, aprendió que aquí se friega con fregona (no con “colchita de trapear”, como en Cuba) y que los baños pueden tener bidé con agua fría y caliente.
El video desató una avalancha de comentarios. Varios usuarios le aclararon que esa luz de las 10 de la noche es cosa de verano, y que en invierno el sol se despide antes de las seis. Otros explicaron que lo de los tapones pegados es una normativa de la Unión Europea desde 2024, pensada para reciclar mejor y evitar que acaben en el mar. Incluso hubo quien aprovechó para darle una pequeña clase de historia: la fregona fue inventada en España en 1964.
Entre datos curiosos, explicaciones y algún que otro chiste, no faltaron las comparaciones con Cuba. Muchos compatriotas de Walkys contaron que también vivieron esos “choques culturales” al llegar, mientras que otros españoles aprovecharon para darle la bienvenida, recordándole que todavía le quedan muchas sorpresas por descubrir.
Con buen humor y sin tomarse las críticas demasiado en serio, Walkys aseguró que seguirá compartiendo sus descubrimientos. Y viendo el revuelo que causó su primer video, parece que su nueva vida en España va a dar para mucho contenido… y muchas risas.
Preguntas frecuentes sobre el choque cultural de cubanos al llegar a España
¿Cuáles son algunas de las sorpresas más comunes para los cubanos al llegar a España?
Al llegar a España, muchos cubanos se sorprenden con detalles como el respeto a las normas viales, la limpieza urbana, la organización de los servicios y la existencia de electrodomésticos y servicios que son una novedad para ellos. La educación vial y el silencio urbano, por ejemplo, son aspectos muy destacados por los emigrantes cubanos.
Lo más leído hoy:
¿Por qué los cubanos encuentran sorprendente el sistema de limpieza urbana en España?
El sistema de limpieza urbana en España es sorprendente para muchos cubanos debido a su eficiencia y tecnología. El uso de maquinaria moderna y la organización del servicio de limpieza impresionan a quienes vienen de un contexto donde estos recursos son limitados. Ver calles limpias y bien mantenidas es un contraste significativo respecto a la realidad cubana.
¿Cómo es la experiencia de los cubanos con el sistema sanitario español?
La experiencia de los cubanos con el sistema sanitario español suele ser muy positiva, aunque no exenta de críticas. Muchos describen las instalaciones y la atención médica como comparables a "hoteles cinco estrellas". Sin embargo, también se mencionan las largas listas de espera y la falta de personal como áreas de mejora.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un periodista antes de su publicación.