La creadora cubana Walkys (@walkys__) ha causado sensación en TikTok con un video en el que comparte las cosas más curiosas que descubrió al llegar a España. Su lista incluye detalles que para muchos son parte de la rutina, pero que para ella fueron auténticas sorpresas. Y es que, a veces, lo que para unos es normal, para otros es todo un descubrimiento.

Entre sus hallazgos más llamativos está que todas las ventanas tienen persianas para bloquear la luz, y que los contenedores de basura están limpios y bien organizados, con varios para separar los residuos. También se sorprendió al descubrir que las bolsas de basura huelen bien, que los tapones de las botellas vienen pegados y que en verano a las 10 de la noche todavía hay sol. Además, aprendió que aquí se friega con fregona (no con “colchita de trapear”, como en Cuba) y que los baños pueden tener bidé con agua fría y caliente.

El video desató una avalancha de comentarios. Varios usuarios le aclararon que esa luz de las 10 de la noche es cosa de verano, y que en invierno el sol se despide antes de las seis. Otros explicaron que lo de los tapones pegados es una normativa de la Unión Europea desde 2024, pensada para reciclar mejor y evitar que acaben en el mar. Incluso hubo quien aprovechó para darle una pequeña clase de historia: la fregona fue inventada en España en 1964.

Entre datos curiosos, explicaciones y algún que otro chiste, no faltaron las comparaciones con Cuba. Muchos compatriotas de Walkys contaron que también vivieron esos “choques culturales” al llegar, mientras que otros españoles aprovecharon para darle la bienvenida, recordándole que todavía le quedan muchas sorpresas por descubrir.

Con buen humor y sin tomarse las críticas demasiado en serio, Walkys aseguró que seguirá compartiendo sus descubrimientos. Y viendo el revuelo que causó su primer video, parece que su nueva vida en España va a dar para mucho contenido… y muchas risas.

