Así se transformó Flor de Cuba en "homeless por un día en Estados Unidos"

Para lanzar su nueva academia para creadores de contenido, la influencer cubana Flor de Cuba sorprendió a sus seguidores con un impactante video en el que se puso en la piel de una persona en situación de calle.

En el audiovisual, grabado debajo de un puente, Flor aparece con el cabello enmarañado, labios agrietados, ojeras marcadas, ropa rota y sucia, logrando una caracterización tan realista que muchos se asombraron al verla. Todo el maquillaje, peinado y vestuario corrió por su cuenta.

La creadora no se limitó a simular: se acercó y convivió con personas sin hogar para conocer de primera mano sus historias y transmitir la crudeza de esa realidad. “Fui homeless por un día en Estados Unidos, vi cómo vivían, compartí con ellos, incluso algunos me contaron quiénes eran antes de llegar a la calle”, contó.

Más que un simple experimento social, para Flor fue “una obra de arte, sin mucho presupuesto, pero con mucho amor y talento”. La experiencia le recordó una etapa difícil de su vida: “Este video fue muy especial porque me recordó la etapa de mi vida en la que viví en la calle. No sé si sabes lo que es tener un adicto en tu entorno cercano, pero yo digo que la adicción es el cáncer del cerebro y de tu salud mental”.

Con esta producción, la influencer no solo envió un mensaje de superación y crecimiento personal, sino que anunció su academia para enseñar a otras personas a convertirse en creadores de contenido y monetizar sus redes sociales desde casa.

