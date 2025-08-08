Así se transformó Flor de Cuba en "homeless por un día en Estados Unidos"

Para lanzar su nueva academia para creadores de contenido, la influencer cubana Flor de Cuba sorprendió a sus seguidores con un impactante video en el que se puso en la piel de una persona en situación de calle.
En el audiovisual, grabado debajo de un puente, Flor aparece con el cabello enmarañado, labios agrietados, ojeras marcadas, ropa rota y sucia, logrando una caracterización tan realista que muchos se asombraron al verla. Todo el maquillaje, peinado y vestuario corrió por su cuenta.
La creadora no se limitó a simular: se acercó y convivió con personas sin hogar para conocer de primera mano sus historias y transmitir la crudeza de esa realidad. “Fui homeless por un día en Estados Unidos, vi cómo vivían, compartí con ellos, incluso algunos me contaron quiénes eran antes de llegar a la calle”, contó.
Más que un simple experimento social, para Flor fue “una obra de arte, sin mucho presupuesto, pero con mucho amor y talento”. La experiencia le recordó una etapa difícil de su vida: “Este video fue muy especial porque me recordó la etapa de mi vida en la que viví en la calle. No sé si sabes lo que es tener un adicto en tu entorno cercano, pero yo digo que la adicción es el cáncer del cerebro y de tu salud mental”.
Con esta producción, la influencer no solo envió un mensaje de superación y crecimiento personal, sino que anunció su academia para enseñar a otras personas a convertirse en creadores de contenido y monetizar sus redes sociales desde casa.
Preguntas frecuentes sobre Flor de Cuba y su experiencia como "homeless" en Estados Unidos
¿Por qué Flor de Cuba decidió experimentar ser "homeless" por un día en Estados Unidos?
Flor de Cuba decidió vivir la experiencia de ser "homeless" por un día para lanzar su nueva academia para creadores de contenido, y quiso transmitir un mensaje sobre la superación personal y el crecimiento a través de un video impactante. La influencer quiso conocer de primera mano la realidad de las personas sin hogar y compartir sus historias con su audiencia.
¿Qué aspectos de su vida pasada influyeron en el proyecto de Flor de Cuba?
Flor de Cuba ha compartido su historia personal de haber vivido en la calle y su lucha contra la adicción, lo cual ha influido en sus proyectos actuales. Ella ve este tipo de experiencias como una forma de arte y una manera de recordar y superar etapas difíciles de su vida, usando sus vivencias como inspiración para ayudar a otros a través de su academia de creadores de contenido.
¿Qué mensaje busca transmitir Flor de Cuba con su video de "homeless"?
Flor de Cuba busca transmitir un mensaje de empatía, superación y crecimiento personal. A través de su experiencia como "homeless", desea que su audiencia reflexione sobre las realidades de quienes viven en la calle y sobre la importancia de la resiliencia y la fortaleza personal para superar adversidades.
¿Cómo Flor de Cuba planea ayudar a otros con su academia para creadores de contenido?
La academia de Flor de Cuba está diseñada para enseñar a las personas a convertirse en creadores de contenido y monetizar sus redes sociales desde casa. Su objetivo es proporcionar herramientas y conocimientos que permitan a otros generar ingresos a través de plataformas digitales, aprovechando su experiencia y éxito como influencer para guiar a nuevos talentos.
