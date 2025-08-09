Jefe de la Embajada de EE.UU. se reúne con pastores cubanos

Vídeos relacionados:
El jefe de misión de la Embajada de Estados Unidos en Cuba, Mike Hammer, sostuvo un encuentro con los pastores Vivian Barrero y Joel Cárdenas, representantes de la Alianza de Cristianos de Cuba, para intercambiar sobre los desafíos que enfrenta la comunidad religiosa en la isla y reafirmar el compromiso de Washington con la defensa de la libertad de culto.
Según informó la Embajada en su cuenta oficial de X, Hammer y los líderes religiosos conversaron sobre las dificultades que afrontan las iglesias en su labor pastoral, en un contexto de crisis económica y restricciones a la actividad independiente.
El diplomático destacó “la admirable labor” que realizan estos pastores para apoyar a los sectores más vulnerables de sus comunidades.
La reunión se produce en un momento en que organizaciones internacionales han denunciado actos de hostigamiento contra líderes religiosos cubanos que participan en iniciativas comunitarias o critican políticas del gobierno.
Asimismo, en un contexto marcado por constantes críticas del régimen cubano a la labor de Hammer, quien ha mantenido en las últimas semanas una agenda activa con actores de la sociedad civil, líderes religiosos y diplomáticos, coincidiendo con el aniversario de las protestas del 11 de julio de 2021.
En reuniones previas con el Cardenal Juan de la Caridad García Rodríguez, el diplomático expresó su preocupación por la situación de los presos políticos y llamó a su liberación.
La misión diplomática estadounidense ha reiterado su postura de respaldo a quienes, según sus declaraciones, defienden pacíficamente la libertad y los derechos fundamentales en Cuba.
“Estados Unidos seguirá acompañando a quienes trabajan por un futuro de mayor dignidad y oportunidades para todos los cubanos”, señaló Hammer en declaraciones recientes.
El gobierno cubano ha acusado al diplomático de “injerencia” por reunirse con líderes opositores y miembros de la sociedad civil, amenazando incluso con su expulsión.
Sin embargo, la Embajada ha respondido que estos encuentros forman parte de la política estadounidense de diálogo con todos los sectores de la sociedad cubana.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un periodista antes de su publicación.