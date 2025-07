Mike Hammer transmitió un mensaje de Marco Rubio al pueblo cubano: "Pronto serán libres"

En una emotiva recepción por el Día de la Independencia de Estados Unidos celebrada este miércoles en la sede de la Embajada norteamericana en La Habana, el jefe de la misión diplomática, Mike Hammer, compartió un mensaje cargado de simbolismo, respaldo político y esperanza: “Pronto serán libres”, afirmó, citando palabras del secretario de Estado estadounidense, el cubanoamericano Marco Rubio.

Durante su discurso, Hammer relató un encuentro con Rubio en Washington el pasado mayo, en la Oficina del secretario en la Casa Blanca. “Cuando me reuní con el secretario de Estado Marco Rubio, él me hizo un pedido: que cada vez que me encontrara con un cubano, le transmitiera que Estados Unidos los apoya”, dijo el diplomático ante una audiencia integrada por invitados cubanos y extranjeros.

“Quiero que sepan que los apoyamos. Que tenemos siempre su causa al frente de todo. Que hablamos de ustedes en todos los lugares donde nos dan la oportunidad. Y que rezamos todos los días para que Dios los bendiga a todos ustedes y para que Cuba pronto sea libre, soberana, independiente, y que el destino de Cuba esté en las manos del pueblo”, leyó Hammer, citando al influyente exsenador republicano.

El mensaje, directo y emotivo, fue recibido con atención por los presentes, en un contexto de creciente presión internacional sobre el gobierno cubano y en medio de una crisis económica y social que sigue provocando el éxodo de miles de cubanos.

Hammer también destacó el ascenso político de Rubio como símbolo de las oportunidades en Estados Unidos: “Un hijo de cubanos ha llegado al alto rango y puesto del secretario de Estado. Ese es mi país”, subrayó, en alusión al rol de liderazgo que desempeña Rubio, nacido en Miami de padres cubanos.

El gesto de Hammer no es menor. En el lenguaje diplomático, trasladar palabras tan explícitas como “pronto serán libres” representa una señal de respaldo que, aunque simbólica, resuena profundamente entre quienes ven en el apoyo internacional una posible vía hacia el cambio en Cuba.

Lo más leído hoy:

Sin embargo, mientras en la sede diplomática ondeaban banderas y se hablaba de futuro, en las calles de La Habana y otras provincias se desataba una nueva ola represiva, con operativos, arrestos y detenciones domiciliarias para impedir que voces independientes acudieran a la celebración.

Desde la mañana del 2 de julio, agentes de la Seguridad del Estado comenzaron a desplegar vigilancia frente a viviendas de activistas y periodistas. Entre los arrestados, se encuentran:

Berta Soler, líder de las Damas de Blanco, detenida al salir de su casa en Lawton.

Osvaldo Navarro, rapero contestatario, y su pareja Marthadela Tamayo, interceptados en el Cerro.

Camila Acosta, periodista del diario ABC, y su pareja, el escritor Ángel Santiesteban, fueron sitiados.

Oscar Elías Biscet y Elsa Morejón, también bajo arresto domiciliario.

En otras provincias, se reportaron acciones similares. En Villa Clara, el opositor Librado Linares denunció vigilancia constante. En Cienfuegos, los hermanos Bárbaro y Juan Alberto de la Nuez fueron amenazados por la policía política. En Pinar del Río, las autoridades impidieron viajar a La Habana a Eduardo Díaz Fleitas y su madre, Nilda García, madre de un preso político.

La periodista Yunia Figueredo y su esposo, el escritor Frank Correa, fueron detenidos por negarse a asistir a un interrogatorio policial.

La represión no solo fue física, también simbólica. Como señaló el periodista Reynaldo Escobar, de 14ymedio:

“Durante la guerra de independencia de EE.UU., desde La Habana se financió parte del esfuerzo de George Washington. Hoy, se impide incluso asistir a una fiesta conmemorativa”.

El gobierno cubano ha acusado al jefe de misión Mike Hammer de “injerencia” y amenazó con su expulsión por reunirse con opositores y miembros de la sociedad civil. Sin embargo, lejos de aminorar su postura, Hammer respondió reafirmando el apoyo de EE.UU. al pueblo cubano, sin medias tintas.