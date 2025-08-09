Jefe de la Misión de EE.UU. en La Habana visita comando de la Guardia Costera en Miami

El jefe de la Misión de EE. UU. en La Habana Mike Hammer visitó el comando de la Guardia Costera en Miami.
“El Jefe de Misión Mike Hammer visitó el Comando de la Guardia Costera de los Estados Unidos en Miami para aprender más sobre cómo están previniendo efectivamente la inmigración ilegal en los mares”, informó la Embajada de los Estados Unidos en Cuba este viernes.
La sede diplomática compartió un video del funcionario abordando una embarcación guardafronteras que acompañó durante un recorrido.
Hammer preguntó a los oficiales detalles de la embarcación y si había entre ellos un traductor de español, en un video a través del que la embajada intenta disuadir a los cubanos de emigrar.
“Muchos se lanzaron al mar, buscando un futuro y no volvieron”, “si quebranta la ley puede que no se le permita entrar de nuevo a EE. UU.” o “no arriesgue su vida o la de su familia para ser deportado” son algunos de los mensajes con que la embajada persuade a los cubanos de emigrar en línea con la política de la Administración Trump.
El pasado 31 de julio, un total de 118 cubanos fueron deportados desde Estados Unidos y arribaron a La Habana en un vuelo fletado que aterrizó en el Aeropuerto Internacional José Martí.
Se trató del séptimo vuelo de deportación del año desde territorio estadounidense, según confirmaron las autoridades cubanas.
Según cifras oficiales, más de 42,000 cubanos se encuentran bajo órdenes finales de deportación en EE.UU., muchos en libertad supervisada o en centros de detención en Luisiana y Nuevo México. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha reconocido que ya se han ejecutado más de 185,000 deportaciones, en lo que califica como un esfuerzo histórico por “restaurar el control fronterizo”.
Un portavoz del DHS declaró a Martí Noticias que la política migratoria actual busca cumplir la promesa del presidente Trump de realizar “la mayor deportación de la historia”.
