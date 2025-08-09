Documentos revelan que una universidad de Florida proporcionó equipos para Alligator Alcatraz

Vídeos relacionados:

Documentos oficiales confirman que la Universidad Internacional de la Florida (FIU) entregó un módulo portátil FORTS al centro de detención conocido como “Alligator Alcatraz”, ubicado en los Everglades, el pasado 27 de junio.

De acuerdo con los medios de prensa locales, el equipo, fabricado por la compañía FORTS USA, está diseñado para operaciones de respuesta a emergencias, uso militar, atención médica y vivienda temporal.

De acuerdo con los registros obtenidos mediante una solicitud de información pública, el módulo fue solicitado para funciones de coordinación en el lugar.

Correos electrónicos y un registro diario de vehículos confirman la entrega y uso del equipo en las instalaciones gestionadas por la División de Manejo de Emergencias de Florida, responsable de la construcción de “Alligator Alcatraz”.

El portal de FORTS USA describe estos refugios como “estructuras modulares de despliegue rápido”, líderes en soluciones móviles para situaciones críticas.

Desde su apertura, Alligator Alcatraz ha estado en el centro de la polémica por las deplorables condiciones de sus instalaciones.

La instalación, ubicada en los Everglades, fue construida en un tiempo récord de ocho días en una antigua pista de aterrizaje y está rodeada de un entorno natural hostil, lo que ha generado críticas por su impacto ambiental y las condiciones inhumanas que se reportan en el lugar.

El centro ha sido criticado por organizaciones de derechos humanos, ambientalistas y comunidades indígenas debido a las condiciones inhumanas, como el calor extremo y la plaga de mosquitos, así como por su impacto negativo en el ecosistema de los Everglades.

Además, se han denunciado las condiciones de detención como similares a las de un "campo de concentración", lo que ha generado un debate intenso sobre el tratamiento de los inmigrantes en Estados Unidos.

Los caimanes que habitan en los alrededores del centro son utilizados como una barrera natural de disuasión para evitar fugas de los detenidos.

Esta característica ha sido criticada por ser una táctica de intimidación que además se utiliza para justificar el nombre del centro, "Alligator Alcatraz", y para proyectar una imagen de dureza en la política migratoria.

