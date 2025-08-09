Documentos revelan que una universidad de Florida proporcionó equipos para Alligator Alcatraz

Vídeos relacionados:
Documentos oficiales confirman que la Universidad Internacional de la Florida (FIU) entregó un módulo portátil FORTS al centro de detención conocido como “Alligator Alcatraz”, ubicado en los Everglades, el pasado 27 de junio.
De acuerdo con los medios de prensa locales, el equipo, fabricado por la compañía FORTS USA, está diseñado para operaciones de respuesta a emergencias, uso militar, atención médica y vivienda temporal.
De acuerdo con los registros obtenidos mediante una solicitud de información pública, el módulo fue solicitado para funciones de coordinación en el lugar.
Correos electrónicos y un registro diario de vehículos confirman la entrega y uso del equipo en las instalaciones gestionadas por la División de Manejo de Emergencias de Florida, responsable de la construcción de “Alligator Alcatraz”.
El portal de FORTS USA describe estos refugios como “estructuras modulares de despliegue rápido”, líderes en soluciones móviles para situaciones críticas.
Lo más leído hoy:
Desde su apertura, Alligator Alcatraz ha estado en el centro de la polémica por las deplorables condiciones de sus instalaciones.
La instalación, ubicada en los Everglades, fue construida en un tiempo récord de ocho días en una antigua pista de aterrizaje y está rodeada de un entorno natural hostil, lo que ha generado críticas por su impacto ambiental y las condiciones inhumanas que se reportan en el lugar.
El centro ha sido criticado por organizaciones de derechos humanos, ambientalistas y comunidades indígenas debido a las condiciones inhumanas, como el calor extremo y la plaga de mosquitos, así como por su impacto negativo en el ecosistema de los Everglades.
Además, se han denunciado las condiciones de detención como similares a las de un "campo de concentración", lo que ha generado un debate intenso sobre el tratamiento de los inmigrantes en Estados Unidos.
Los caimanes que habitan en los alrededores del centro son utilizados como una barrera natural de disuasión para evitar fugas de los detenidos.
Esta característica ha sido criticada por ser una táctica de intimidación que además se utiliza para justificar el nombre del centro, "Alligator Alcatraz", y para proyectar una imagen de dureza en la política migratoria.
Preguntas frecuentes sobre el centro de detención "Alligator Alcatraz" en Florida
¿Qué es "Alligator Alcatraz" y por qué ha generado tanta controversia?
"Alligator Alcatraz" es un centro de detención para inmigrantes ubicado en los Everglades de Florida. Ha generado controversia debido a las críticas por las condiciones inhumanas de detención, el impacto ambiental negativo y las tácticas de intimidación, como el uso de caimanes como barreras naturales. Además, su construcción en tiempo récord y sin evaluación ambiental ha provocado reacciones adversas de organizaciones de derechos humanos y grupos ecologistas.
¿Cuál ha sido el papel de la Universidad Internacional de la Florida (FIU) en "Alligator Alcatraz"?
La Universidad Internacional de la Florida (FIU) proporcionó un módulo portátil FORTS al centro de detención "Alligator Alcatraz". Este equipo está diseñado para operaciones de respuesta a emergencias y fue solicitado para funciones de coordinación en el lugar. La entrega del equipo fue confirmada por correos electrónicos y un registro diario de vehículos.
¿Cómo afecta "Alligator Alcatraz" al ecosistema de los Everglades?
"Alligator Alcatraz" tiene un impacto negativo en el ecosistema de los Everglades. La construcción del centro de detención en una zona protegida ha sido criticada por organizaciones ecologistas que advierten sobre el daño a especies en peligro de extinción y la falta de una adecuada evaluación de impacto ambiental. El entorno natural de los Everglades es muy frágil, y la instalación podría generar daños irreversibles.
¿Qué críticas ha recibido el centro "Alligator Alcatraz" en términos de derechos humanos?
"Alligator Alcatraz" ha sido criticado por condiciones inhumanas y violaciones a los derechos humanos. Las organizaciones de derechos humanos han denunciado las condiciones de detención, comparándolas con las de un "campo de concentración". Además, se han reportado barreras para el acceso de abogados a los detenidos y un entorno insalubre que ha llevado a hospitalizaciones. Estas críticas destacan la falta de humanidad en el trato a los inmigrantes detenidos.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un periodista antes de su publicación.