Aumenta número de recién nacidos con bajo peso en Santiago de Cuba

El bajo peso al nacer se ha convertido en un indicador de salud que genera creciente preocupación entre el personal médico, ya que las cifras se mantienen por encima de lo normal, según reconocieron las autoridades sanitarias en el municipio San Luis, Santiago de Cuba.

Especialistas comunicaron al diario local Sierra Maestra que entre las principales causas del bajo peso al nacer figuran el embarazo en la adolescencia, el hábito de fumar, la hipertensión arterial y las infecciones vaginales.

Sin reconocer que la escasez de alimentos también podría afectar a las embarazadas, las autoridades argumentan que los factores mencionados son prevenibles mediante acciones de atención primaria y el cumplimiento estricto de las indicaciones médicas durante el embarazo.

También señalan que en el municipio se realizan controles periódicos en los Consultorios del Médico para identificar y reducir riesgos de partos prematuros.

En casos necesarios, se gestionan ingresos en el Hogar Materno o en el propio domicilio de la gestante, con el objetivo de que el embarazo llegue a término en condiciones óptimas.

Las autoridades sanitarias insisten en que la disciplina y responsabilidad de las futuras madres son clave para revertir la tendencia, mediante la asistencia a todas las consultas programadas y una alimentación equilibrada, especialmente en el entorno familiar.

El número de recién nacidos con bajo peso al nacer en Cuba está aumentando, lo que favorece el incremento de la mortalidad neonatal y revelando serias debilidades en la atención materno-infantil.

Según datos del Ministerio de Salud Pública, la tasa de mortalidad infantil en el país se elevó a 8.2 por cada 1,000 nacidos vivos hasta el 12 de julio de 2025, frente a los 7.4 registrados en el mismo periodo del año anterior.

Esta tendencia al alza advierte sobre un deterioro sostenido de los servicios sanitarios, incluyendo un aumento en los casos de bajo peso al nacer.

Especialistas en Ciego de Ávila señalan que entre las principales causas de esta mortalidad infantil se encuentran la morbilidad neonatal, el bajo peso al nacer y los partos pretérmino.

En lo que va del año, se han reportado 41 casos de bajo peso al nacer, muchos de ellos relacionados con embarazos en adolescentes.

Desde el gobierno, se ha atribuido este aumento a factores estructurales como la escasez de medicamentos, infraestructuras sanitarias precarias y la crisis económica que debilita la atención prenatal y neonatal.

