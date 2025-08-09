Acusan a aerolínea de Bolivia de millonario gasto en ruta a La Habana con mínima demanda

Avión de Boliviana de Aviación (BoA) en el aeropuerto con las banderas de Cuba y Bolivia, durante el lanzamiento de la ruta Santa Cruz–La Habana en 2023.

La aerolínea estatal Boliviana de Aviación (BoA) gastó más de 2,5 millones de dólares en operar vuelos a Cuba y Venezuela con mínima demanda, según denunció el pasado martes la diputada de Comunidad Ciudadana (CC) Janira Román.

En conferencia de prensa, la parlamentaria cuestionó que, en algunos casos, los aviones viajaron casi vacíos, con registros de hasta 17 pasajeros, pese a tener capacidad para 168, reportan medios locales de esa nación andina.

“Es un gasto millonario con apenas 60 pasajeros por vuelo en promedio”, denunció Román, quien exigirá un informe escrito al Ministerio de Obras Públicas para aclarar la rentabilidad de las operaciones.

De acuerdo con la denuncia, entre 2023 y 2025 BoA desembolsó 2,531,320 dólares para mantener rutas no rentables, como fue el caso de Cuba, con 2,1 millones de dólares, principalmente por servicios de handling (manejo de pasajeros y carga).

Pero también la diputada hizo referencias a la ruta hacia Caracas, Venezuela, con un gasto de 427,000 dólares, incluyendo atención en rampa y trámites legales.

Los datos figuran en el Sistema de Contrataciones Estatales (SICOES).

Román advirtió que, mientras se destinaban recursos a estos destinos internacionales, la infraestructura aeroportuaria local permanecía sin mejoras.

Un antecedente que ya alertaba pérdidas

En febrero de 2025, la senadora opositora Centa Rek hizo público un informe del Ministerio de Obras Públicas que revelaba pérdidas en la ruta Santa Cruz – La Habana durante sus primeros nueve meses de operación.

Según el documento, 36 vuelos registraron una ocupación promedio de 60 pasajeros de ida y 74 de regreso, menos de la mitad de la capacidad de los Boeing 737-800.

El costo operativo en ese periodo fue de 12,7 millones de dólares, lo que implicaba que cada asiento debía costar más de 2,600 dólares para cubrir gastos, mientras el precio de venta oscilaba entre 775 y 1,010 dólares.

Rek criticó que la ruta fue establecida “sin estudio previo” y con un objetivo “más ideológico y político que económico”, en referencia a la estrecha relación del Gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) con los regímenes de Cuba y Venezuela.

BoA inauguró los vuelos a La Habana en octubre de 2023 como parte de la agenda de “integración regional” del presidente Luis Arce. Sin embargo, la ocupación nunca alcanzó niveles que justificaran los costos, y en julio de 2024 la ruta fue suspendida tras solo nueve meses de operación.

BoA arrastra años de pérdidas y denuncias por mala gestión. Mientras el Ejecutivo defiende su política exterior, la oposición exige auditorías y responsabilidades por el uso de recursos públicos en rutas que, según los datos, nunca tuvieron demanda suficiente.

