Tras mudarse de EE.UU. a España desglosa gastos y procedimientos

La creadora puertorriqueña en TikTok @camilleenespana, que recientemente dejó Estados Unidos para mudarse a España, compartió en un nuevo video el desglose de gastos para tramitar el visado no lucrativo, un tema que generó numerosas dudas entre sus seguidores.

“Yo me acabo de mudar a España hace un mes bajo el visado no lucrativo y estos son los gastos de mi aplicación que incluyen documentos copias, copias traducidas, etc. etc. etc., estos gastos no incluyen, por supuesto, el transporte de mi perro, los pasajes, y antes de que se me olvide, este gasto es para dos personas”, explicó en el clip.

Camille detalló que, entre certificados, antecedentes penales, copias y permisos internacionales, pagó 292 dólares con 79 centavos solo en documentos. A esa cifra se sumaron 55,79 dólares por copias y 400,99 dólares por traducciones oficiales realizadas por un traductor certificado por el gobierno español.

También incluyó pagos por huellas del FBI, citas y tasas consulares, hasta alcanzar un total de 1.479,57 dólares únicamente por la aplicación. “Una vez más, por si acaso se les olvidó ya en el video, esto es por dos personas”, subrayó.

Camille precisó que el seguro médico no está incluido en esa cifra y representa otro gasto considerable: “Para mí con la compañía Sanitas, yo preferí pagarlo todo de un cantazo así que pagué el año por adelantado, lo cual fueron 2.200, 2.300 por 2 personas con cobertura completa, cobertura de medicinas y plan dental”.

El video acumuló decenas de comentarios, muchos agradeciendo la transparencia y otros pidiendo más detalles. “Gracias por este video! Es de mucha utilidad!”, escribió una seguidora, mientras otra preguntó: “¿Cuántos meses se te demoró todo?”. También hubo interés por temas como el traslado de mascotas, las compañías de traducción y si utilizó abogados, a lo que la creadora respondió: “Consulté con un abogado antes de empezar, pero hice todo sola usando la página del consulado”.

Lo más leído hoy:

Este desglose llega días después de que Camille explicara por qué decidió dejar Estados Unidos y mudarse a España, en un video que se hizo viral: “Una vez oí que a Estados Unidos se va a hacer dinero y a España se va a vivir, y esa es precisamente mi intención, yo vine a España a vivir, a encontrar la alegría que perdí en el ajetreo, mientras perseguía el American dream”, confesó en TikTok.

La creadora, que ahora reside en Galicia según contó en los comentarios, afirmó que eligió España por su calidad de vida, cultura y sistema de salud, y en otro clip aconsejó a quienes planean migrar: “Hablar con un abogado de inmigración, y ese abogado de inmigración tiene que ser alguien que se especialice en leyes de inmigración en España”.

El debate sigue encendido en redes sociales, donde cientos de usuarios piden información práctica sobre costos, trámites y experiencias para dar el salto a Europa.

¿Qué es el visado no lucrativo?

El visado de residencia no lucrativa permite vivir en España sin realizar ninguna actividad laboral o profesional, siempre que la persona solicitante disponga de medios económicos suficientes y de un seguro médico válido. Este permiso también puede incluir a familiares directos, como cónyuge, pareja registrada, hijos menores y dependientes, según la normativa vigente.

Los trámites exigen presentar documentos legalizados y traducidos al español, entre ellos pasaporte en vigor, certificado médico, antecedentes penales y prueba de recursos económicos equivalentes al 400% del IPREM, además de seguro de salud que cubra la estancia completa.

Preguntas frecuentes sobre mudarse de EE.UU. a España con un visado no lucrativo