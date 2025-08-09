Katia Caso reflexiona sobre la presión social a las mujeres y la importancia de visualizar "el envejecimiento normal"

La actriz cubana Katia Caso compartió en TikTok una reflexión sobre la presión social que enfrentan las mujeres para mantener una imagen joven y delgada, especialmente en el mundo de la actuación. El video, de más de cuatro minutos, fue publicado sin filtros ni maquillaje, según explicó la artista.

“Video sin filtro, sin maquillaje, sin peinarme estoy, pero creo que es importante que nos vayamos visualizando con el envejecimiento normal que tiene el ser humano que tiene la mujer”, comenzó diciendo Katia Caso en su mensaje.

La actriz señaló que “la mujer tiene mucha presión social más que el hombre para mantenerse bien, para que no se te vean las arrugas” y agregó que decidió mostrarse al natural porque “las mujeres en general, mundialmente, hemos tenido más presión social por ser bonitas, por mantenernos bien”.

Durante su intervención, Caso recordó una anécdota de sus años de formación junto al maestro Roberto Blanco: “Cuando nos fuimos a graduar vino Roberto Blanco, que es un gran maestro que admiramos todos, a hacer la graduación y me dice a mí: ‘¿Por qué tú estás tan pasada de peso?’”.

Ante ese comentario, la actriz confesó: “Para graduarme hice una de mis primeras dietas, por Dios hice una dieta muy fuerte y bajé de peso, empecé mi vida profesional delgada, cosa que he tratado de hacer y no siempre la he logrado”.

En el cierre del video, la intérprete insistió en que la diversidad física debe estar representada en la pantalla: “Creo que vernos reflejado en la televisión y en las series hace que sean menos las anoréxicas, las bulímicas, y es un mensaje que quiero transmitir”.

Lo más leído hoy:

En los comentarios, Katia Caso reveló que actualmente vive en Madrid. Decenas de usuarios elogiaron su postura y su carrera artística. “Excelente reflexión”, “La belleza natural es la auténtica” y “Siempre bella y llena de arte” fueron algunos de los mensajes que recibió la actriz, que en otras ocasiones ha mostrado la profundidad de sus reflexiones y su compromiso con causas sociales. En 2021, en una entrevista con CiberCuba, habló sobre la grave escasez de medicamentos en Cuba y su participación en una iniciativa para enviar medicinas desde España: “En mi caso, mi labor en este grupo de cubanos y españoles que nos hemos reunido para ayudar en lo que podamos, es acopiar lo que se pueda para enviar a Cuba”, afirmó en aquel momento.

Preguntas frecuentes sobre la presión social y la aceptación del envejecimiento en las mujeres