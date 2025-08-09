Un video publicado por la usuaria @laflaca.612 en TikTok ha conquistado las redes sociales al mostrar a una joven cubana operando con destreza un montacargas en lo que parece ser un almacén industrial. “Cuando Dios está primero nadie te detiene”, escribió la autora del video, que acumula miles de reacciones, comentarios y bendiciones de internautas de distintas partes del mundo.

Las imágenes muestran a la joven maniobrando con seguridad y una gran sonrisa mientras transporta palets cargados, lo que ha desatado una ola de elogios y mensajes de admiración hacia su esfuerzo, valentía y profesionalismo.

“El hombre que tenga una así que la cuide, ¿oíste?”, comentó un usuario, mientras otro agregó: “Una aguja en un pájaro buscar”, en tono de broma. La mayoría de los comentarios resaltan el carácter trabajador y luchador de la mujer cubana. “Ellas no tienen fronteras, solo necesitan la oportunidad y se prestan a todo”, escribió otro usuario.

Entre bendiciones, emojis de fuerza y banderas cubanas, muchos usuarios destacaron el valor simbólico del gesto: una mujer cubana, en un rol tradicionalmente masculino, desafiando estereotipos laborales. Otros mostraron interés en seguir sus pasos: “¿Dónde se puede pasar el curso?”, “Yo quiero aprender”, fueron preguntas recurrentes en los comentarios.

A pesar de que algunos señalaron la falta de equipo de protección personal, el enfoque general de las reacciones fue de respaldo, orgullo y respeto. “Una guerrera”, “Una fiera ella”, “Así me gustan las mujeres, que no le tengan miedo a nada”, expresaron algunos seguidores.

Este video, además de viral, resalta una realidad: el ímpetu de muchas cubanas por superarse, adaptarse y abrirse espacio en todos los ámbitos laborales, dentro y fuera de la Isla. El mensaje final de la protagonista lo resume todo: "Pa’lante y con fe".

