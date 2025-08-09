Amanda Sanz presume en redes de su novio Celle y así reaccionan sus seguidores: "Qué cambio más positivo"

Vídeos relacionados:
La creadora de contenido Amanda Sanz ha vuelto a acaparar la atención en redes sociales tras publicar una fotografía en compañía de su pareja, el joven músico conocido como Celle.
En la imagen, ambos aparecen sonrientes y cercanos, transmitiendo complicidad y felicidad, lo que no pasó desapercibido para sus seguidores.
Los comentarios no se hicieron esperar y, entre halagos y buenos deseos, algunos aprovecharon para lanzar indirectas sobre su pasado sentimental con el influencer Ultrack y la actual pareja de este, Claudia Artiles.
“De verdad la felicidad donde primero se ve es en el rostro”, comentó una seguidora. Otra agregó: “¡Qué bella se ve Amanda! Hay luz en sus ojos, cambio para bien… cuánto me alegro”.
Elogiando a la nueva pareja, una usuaria escribió: “Qué bella pareja. Un hombre a tu altura y elegancia. Felicidades, muy merecido”. Otros destacaron la transformación personal de Amanda tras su separación de Ultrack: “El cambio de Amanda es notable”; “Unos pierden el tiempo tratando de llamar la atención, otros son felices y punto, me encantan”; “Increíble esta niña como ha cambiado enormemente para bien, lindos se ven los dos, nada que ver con antes”.
Las muestras de cariño de sus seguidores resaltaron el cambio que han visto en Amanda en los últimos meses: “Bellísima pareja, tu brillo es único, nunca más dejes que te lo apaguen”; “Dios bendiga su amor”; “En verdad que el cambio sin duda fue para mejor y no me refiero a él, sino a lo bien que luces. Se nota la felicidad en tu semblante”; “Felicidades niña, qué cambio más positivo”; “Nos dieron clase, elegancia y belleza, Amanda, cada cual a su nivel, este era el tuyo”; “Qué bellos se ven, uno tiene que darse esa oportunidad, no aferrarse donde uno se destruye”.
Amanda que, a diferencia de su expareja, ha mantenido su nueva relación en un plano más discreto, parece atravesar un momento pleno en lo personal, algo que sus seguidores celebran y aplauden.
Preguntas frecuentes sobre Amanda Sanz y su nueva relación con Celle
¿Quién es Celle, el nuevo novio de Amanda Sanz?
Celle es un joven músico que ha ganado notoriedad recientemente por su relación con Amanda Sanz. Además de ser guitarrista y productor musical, su nombre ha estado en boca de todos tras las publicaciones en redes sociales junto a Amanda, que destacan su complicidad y felicidad como pareja.
¿Cómo ha reaccionado el público a la nueva relación de Amanda Sanz?
La reacción ha sido mayoritariamente positiva, con muchos seguidores expresando su alegría al ver a Amanda en una nueva etapa más feliz y radiante. Comentarios como "Qué cambio más positivo" y "Tu brillo es único" son comunes, reflejando el apoyo del público a su transformación personal tras separarse de Ultrack.
¿Qué cambios ha experimentado Amanda Sanz desde su separación de Ultrack?
Desde su separación, Amanda Sanz ha pasado por una serie de transformaciones tanto físicas como emocionales. Se ha sometido a cirugías estéticas para sentirse mejor consigo misma tras sus embarazos y ha compartido su proceso en redes sociales. Además, su relación con Celle ha sido recibida con entusiasmo, destacándose por la felicidad y paz que ahora proyecta.
¿Cómo ha manejado Amanda Sanz su relación con Ultrack tras su separación?
Amanda ha adoptado una postura conciliadora tras su separación de Ultrack, enfatizando que no guarda rencor y deseándole felicidad en su nueva relación con Claudia Artiles. Ha expresado que su prioridad es el bienestar de sus hijas y ha evitado caer en polémicas públicas, mostrando madurez en su manejo de la situación.
