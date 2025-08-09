Amanda Sanz presume en redes de su novio Celle y así reaccionan sus seguidores: "Qué cambio más positivo"

Vídeos relacionados:

La creadora de contenido Amanda Sanz ha vuelto a acaparar la atención en redes sociales tras publicar una fotografía en compañía de su pareja, el joven músico conocido como Celle.

En la imagen, ambos aparecen sonrientes y cercanos, transmitiendo complicidad y felicidad, lo que no pasó desapercibido para sus seguidores.

Los comentarios no se hicieron esperar y, entre halagos y buenos deseos, algunos aprovecharon para lanzar indirectas sobre su pasado sentimental con el influencer Ultrack y la actual pareja de este, Claudia Artiles.

“De verdad la felicidad donde primero se ve es en el rostro”, comentó una seguidora. Otra agregó: “¡Qué bella se ve Amanda! Hay luz en sus ojos, cambio para bien… cuánto me alegro”.

Elogiando a la nueva pareja, una usuaria escribió: “Qué bella pareja. Un hombre a tu altura y elegancia. Felicidades, muy merecido”. Otros destacaron la transformación personal de Amanda tras su separación de Ultrack: “El cambio de Amanda es notable”; “Unos pierden el tiempo tratando de llamar la atención, otros son felices y punto, me encantan”; “Increíble esta niña como ha cambiado enormemente para bien, lindos se ven los dos, nada que ver con antes”.

Las muestras de cariño de sus seguidores resaltaron el cambio que han visto en Amanda en los últimos meses: “Bellísima pareja, tu brillo es único, nunca más dejes que te lo apaguen”; “Dios bendiga su amor”; “En verdad que el cambio sin duda fue para mejor y no me refiero a él, sino a lo bien que luces. Se nota la felicidad en tu semblante”; “Felicidades niña, qué cambio más positivo”; “Nos dieron clase, elegancia y belleza, Amanda, cada cual a su nivel, este era el tuyo”; “Qué bellos se ven, uno tiene que darse esa oportunidad, no aferrarse donde uno se destruye”.

Amanda que, a diferencia de su expareja, ha mantenido su nueva relación en un plano más discreto, parece atravesar un momento pleno en lo personal, algo que sus seguidores celebran y aplauden.

