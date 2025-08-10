Consternación por brutal asesinato de una cubana en su propia casa para robarle

Vídeos relacionados:

Una cubana de 47 años, madre de dos hijos e identificada como Mailenis Blanco Amor, fue brutalmente asesinada a inicios de esta semana en el poblado de Puerta de Golpe, en el municipio Consolación del Sur, en la provincia de Pinar del Río.

Según reveló en redes sociales una fuente familiar, tres hombres disfrazados de policías llegaron hasta su vivienda, entraron por la fuerza y la atacaron con extrema violencia.

Ariaxna Rodríguez, prima de la víctima, narró en detalle lo ocurrido y denunció el crimen como un acto de extrema brutalidad.

“A mi prima MAILENIS BLANCO AMOR la asesinaron brutalmente en Cuba. Fue en un pueblito llamado Puerta de Golpe. Tres hombres disfrazados de policías tocaron a su puerta, entraron a su casa, la ataron de manos y pies, le metieron una ropa interior en la boca tan profundo que no podía ni gritar… y la mataron. La golpearon salvajemente. Le rompieron la nariz. La torturaron”, describió.

“Le quitaron la vida a una mujer buena. A una madre. A una hija. A una prima, una amiga, una mujer llena de amor. A alguien que nunca hizo daño, que siempre fue un alma noble, dulce, amable con todo el mundo. Tres monstruos sin alma le arrancaron la vida”, añadió.

Ariaxna Rodríguez, quien reside fuera de Cuba, denunció el clima de impunidad que reina en el país.

"En Cuba no hay justicia. No hay ley. Hay silencio. Hay miedo. Hay corrupción. Hay impunidad. ¿Dónde está la justicia para Maylenis? ¿Dónde están las respuestas? ¿Dónde están los culpables? ¿Dónde está la condena que de verdad pese? ¿Dónde está el grito de todos los que deberían estar gritando con nosotros?", cuestionó.

La mujer subrayó que la familia está destroza, en shock y llena de rabia.

"Queremos gritar hasta que nos escuchen. Queremos que el mundo sepa lo que le hicieron. Ella tenía una vida entera por delante. Tenía hijos. Tenía sueños. Tenía una familia que la amaba. Sabemos que luchó con todo. Que gritó. Que suplicó. Que debió llamar a sus hijos, a su mamá, a su esposo, a cualquiera que la pudiera salvar", concluyó.

Ariaxna Rodríguez no dio detalles sobre el presunto móvil del crimen, aunque otros reportes en redes -como el del reportero de sucesos Niover Licea- han apuntado al robo, como supuesta motivación del asesinato.

En los últimos días, el crimen ha generado auténtica consternación en redes, donde muchos comentarios de personas allegadas a la víctima no dan crédito a tal brultalidad.

Avances en la investigación

Diversas fuentes en redes sociales han informado en las últimas horas la presunta identificación de los tres implicados.

Dos habrían sido detenidos y un tercero estaría prófugo. Sin embargo, tal información no es oficial.

Según los reportes, todos cuentan con historial delictivo, lo que ha provocado indignación entre vecinos que cuestionan cómo estas personas estaban en libertad.

Medios oficialistas de prensa no se han pronunciado hasta el momento sobre el crimen, ni han confirmado detenciones.