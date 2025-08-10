Santiago de Cuba se queda sin la escultura más alta y emblemática del Parque Baconao

Retiran el Hombre de Piedra del Valle de la Prehistoria en Santiago de Cuba

La provincia de Santiago de Cuba se queda sin una de sus piezas monumentales más reconocidas: la escultura del “Hombre de Piedra” o “Hombre de Cromañón”, ubicada en el Valle de la Prehistoria del Parque Baconao, un hecho que simboliza la decadencia del régimen, incapaz de sostener y preservar su patrimonio cultural y turístico.

Según relató este sábado en Facebook el usuario Aris Arias Batalla, la estructura de unos 12 metros de altura, construida por reclusos en la década de 1980 y que habría cumplido 45 años en 2025, fue retirada después de un deterioro progresivo.

El autor lamentó que, más que los efectos del clima, el verdadero motivo de la desaparición fue la falta de mantenimiento y restauración.

“El hombre de piedra fue complicándose y su estado constructivo se deterioró aún más, provocando una metástasis general. Alguien determinó su destrucción total, algo que con un tratamiento especial y multidisciplinario se podría haber salvado”, escribió Arias, quien recordó que la escultura era un símbolo para visitantes nacionales y extranjeros.

El Valle de la Prehistoria, situado en la zona de la Gran Piedra –declarado Geoparque Nacional de Cuba en abril de 2024– y parte de la reserva de la Biosfera Baconao, otrora fue uno de los principales atractivos turísticos de Santiago de Cuba.

En 2023 recibió inversiones para mejoras de infraestructura, aunque no se registraron trabajos específicos en las esculturas.

El retiro del “Hombre de Piedra” deja un vacío visible en el paisaje del parque y en la memoria de quienes se fotografiaron junto a él.

“Mis más sinceras condolencias para todos los que conocimos y admiramos a Cromañón”, concluyó Arias en su mensaje, describiendo de forma irónica el dolor que invade a muchos santiagueros que, en los últimos años, han visto destruirse por abandono y desidia, los atractivos del Parque Baconao.

Sin embargo, este caso de abandono no es único en el país ni en la provincia. Justamente en Santiago de Cuba, hace pocos días circularon imágenes de una patana, que en el pasado sirvió de centro recreativo, hundiéndose en la bahía de la urbe, a la vista de todos.

