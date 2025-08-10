Padre soltero cubano y su hija conquistan las redes: “Esa nena es la más afortunada”

Jankiel Yera y su hija Jimena, de 5 años, protagonizan tiernos y divertidos momentos que han enamorado a miles en las redes sociales.

En medio de las dificultades diarias en Cuba, un padre soltero y su hija de 5 años han robado corazones en las redes sociales con videos que muestran su complicidad, su sentido del humor y la ternura que los une.

Jankiel Yera, conocido por sus publicaciones llenas de vida y autenticidad, comparte momentos cotidianos con su pequeña Jimena, que van desde dejarla dormida para adelantar los quehaceres, hasta verla bailar sin pudor en una cafetería.

En uno de sus videos más virales, Jankiel se graba bajo el intenso sol cubano, contando cómo va y viene de la escuela para recogerla, bromeando con el “desierto del Sahara” en las calles, mientras ella regresa con el cabello alborotado después de un día de clases.

Lejos de quejarse, el joven padre muestra cómo organiza su día para cocinar antes de que se vaya la luz, mantener la casa limpia y enseñarle a Jimena habilidades prácticas como fregar y lavar.

Sin embargo, la niña, con su desparpajo, a veces prefiere “ser influencer”, tomando el teléfono para hablar con sus “seguidores” imaginarios.

En otro clip, Jankiel documenta el momento de peinar a su hija, riendo mientras compara su cabello enredado con un “nido de aura”. Tras varias maniobras, le hace un peinado que ambos muestran orgullosos, “como las bailarinas del Ballet Nacional”.

Fue ahí cuando una usuaria comentó entre risas que “el peinado quedó muy bonito, peinas mejor que mi mamá”.

La reacción del público ha sido una avalancha de mensajes llenos de cariño. Muchos destacan la dedicación del padre. “Esa pequeña no tiene la más mínima idea de lo afortunada que es al tener un padre como tú”, escribió una seguidora.

Otra usuaria aseguró que “el hombre que atiende así a su niña es un excelente hombre en todos los sentidos”. Y no faltó quien resumiera el sentir general al comentar que “los dos son bendecidos por tenerse, pero de verdad qué fortuna tan grande para esa princesa tener un padre como tú en su vida”.

En un país donde las carencias marcan el día a día, la historia de Jankiel y Jimena es un recordatorio de que el amor y la alegría pueden florecer incluso en medio de las dificultades, y que la crianza, cuando se hace con entrega y humor, es capaz de inspirar a miles.

