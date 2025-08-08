Contenedores convertidos en casas: La "solución" a la vivienda en Las Tunas

Vídeos relacionados:

El Gobierno cubano anunció que incorporará viviendas hechas a partir de contenedores marítimos en Las Tunas, presentándolo como una “solución innovadora” para el déficit habitacional.

La medida llega tras décadas de incumplimientos en los planes oficiales de construcción de viviendas y cuando más de 10,659 familias en Las Tunas viven en casas de tabla precarias, con pisos de tierra.

Granma informó que las primeras casas, de tipología 3, se instalarán en áreas microlocalizadas de los municipios de Manatí, Puerto Padre, Jesús Menéndez, Majibacoa y la capital provincial.

El director provincial de Vivienda, Héctor Rodríguez Espinosa, detalló que se utilizarán 46 contenedores, de ellos 18 para convertirlos en casas de trabajadores de la Empresa Eléctrica y 28 serán entregados mediante los Consejos Populares.

Las autoridades aseguran que el calor no será un problema porque se usarán elementos antitérmicos en las paredes interiores y se colocará un techo adicional para mejorar la ventilación. Además, los contenedores estarán anclados en pilotes de hormigón para evitar que la humedad oxide el metal.

Las casas tendrán entre 32 y 70 metros cuadrados y contarán con cocina, baño, comedor y habitaciones según el número de moradores, y una parcela de 150 metros cuadrados para futuras ampliaciones.

Lo más leído hoy:

El problema del calor y el aislamiento insuficiente

En un país con temperaturas medias cercanas a los 30°C y picos superiores a los 35°C, un contenedor de hierro sin aislamiento correcto se convierte en un horno inhabitable. Sin ventilación y climatización adecuadas, el interior puede alcanzar temperaturas extremas, provocando golpes de calor y problemas de salud, sobre todo en niños y ancianos.

El recubrimiento antitérmico y los techos separados pueden mitigar el problema, pero la experiencia internacional demuestra que este tipo de viviendas requiere inversiones en aislamiento que encarecen el proyecto. Si el objetivo es “abaratar costos” —como parece en este caso—, la calidad de vida de sus habitantes quedará en entredicho.

Una vieja deuda con la población

El régimen lleva décadas sin cumplir los planes de construcción de viviendas. No hay consecuencias por ello y mantienen al mismo ministro de Construcción desde hace más de dos décadas, centrado en levantar hoteles, mientras cientos de edificios residenciales se desmoronan en La Habana.

Habitualmente el régimen culpa del problema de la vivienda, al embargo de Estados Unidos, al encarecimiento de los materiales de construcción y más recientemente a los problemas en la fábrica de cemento de Cienfuegos.

Mientras el parque habitacional del país se deteriora, miles de familias malviven en edificios y casas apuntaladas, en albergues improvisados o en condiciones de hacinamiento.

CiberCuba informó en junio que el Gobierno promociona proyectos similares en Holguín y otras provincias, usando contenedores, módulos prefabricados y edificaciones sin acero ni cemento inspiradas en técnicas coloniales.

Todas estas iniciativas se presentan como creativas y sostenibles, pero en la práctica son soluciones de bajo costo que eluden el problema real: la falta de una política integral de vivienda y de recursos suficientes para construir inmuebles duraderos.

En países como España, las casas de contenedores se han popularizado como alternativa sostenible, pero allí se acompañan de estándares de aislamiento, permisos de habitabilidad y garantías estructurales.

En Cuba, el contexto es radicalmente distinto. La escasez crónica de materiales, la inflación y los salarios ínfimos hacen que incluso estas “soluciones baratas” resulten inaccesibles para la mayoría.

Preguntas frecuentes sobre las viviendas de contenedores en Cuba