Barcos de la marina de guerra china colisionan mientras perseguían a guardacostas de Filipinas

El mar de China Meridional volvió a ser escenario de un grave incidente marítimo este lunes, cuando dos buques chinos, uno de la Marina y otro de la Guardia Costera, colisionaron mientras perseguían a gran velocidad a un patrullero filipino en aguas disputadas.
El suceso ocurrió en el bajo de Masinloc o atolón de Scarborough, zona en disputa donde la Guardia Costera de Filipinas había desplegado dos barcos para escoltar a más de treinta embarcaciones pesqueras, de acuerdo con La Razón.
Según el portavoz filipino Jay Tarriela en la red social X, las naves de su país fueron objeto de “maniobras peligrosas” y “acciones de bloqueo” por parte de los buques chinos, que incluso utilizaron cañones de agua.
La persecución terminó con un choque entre ambos buques chinos, que dejó daños sustanciales en una de las embarcaciones y heridos entre su tripulación. Pese a las tensiones, Filipinas ofreció asistencia a los afectados.
Versiones opuestas
De acuerdo con el citado Medio, mientras Manila acusa a Beijing de acciones agresivas, la Guardia Costera china no ha confirmado el accidente. En declaraciones a la agencia Xinhua, su portavoz Gan Yu aseguró que las embarcaciones actuaron de forma “profesional” y “legítima” para expulsar a múltiples barcos filipinos del área.
Asimismo, reafirmó que el atolón es “territorio de China” y se reservó el derecho a seguir desplegando actividades militares para “defender la soberanía nacional y los derechos e intereses marítimos”.
Lo más leído hoy:
Contexto de tensión regional
Este incidente ocurre poco después de que China reprochara al presidente filipino Ferdinand Marcos Jr. declaraciones sobre un posible conflicto entre Estados Unidos y China por Taiwán.
El mar de China Meridional es uno de los puntos más sensibles de la geopolítica asiática, con reclamaciones territoriales que involucran a China, Filipinas, Vietnam, Malasia y Brunei.
Preguntas Frecuentes sobre la Colisión de Buques Chinos en el Mar de China Meridional
¿Qué sucedió en la colisión de buques chinos en el Mar de China Meridional?
Dos buques chinos, uno de la Marina y otro de la Guardia Costera, colisionaron mientras perseguían a un patrullero filipino en el atolón de Scarborough, una zona en disputa. Este incidente dejó daños sustanciales en una de las embarcaciones y varios heridos. Filipinas ha acusado a China de maniobras peligrosas durante el evento.
¿Cuál es la postura de China respecto al incidente marítimo con Filipinas?
China, a través de un portavoz de la Guardia Costera, no ha confirmado el accidente y sostiene que las acciones de sus embarcaciones fueron "profesionales" y "legítimas" para expulsar barcos filipinos. Además, reafirma que el atolón es territorio chino y planea continuar con actividades militares para defender su soberanía en la zona.
¿Por qué el Mar de China Meridional es una región tan conflictiva?
El Mar de China Meridional es un punto geopolítico crucial debido a las reclamaciones territoriales de varios países, incluyendo China y Filipinas. La región es estratégica por sus rutas de navegación y recursos naturales, como petróleo y gas, lo que genera tensiones constantes. Recientemente, las acciones de China han sido vistas como agresivas, exacerbando las disputas regionales.
¿Qué impacto tiene este incidente en las relaciones entre China y Filipinas?
Este tipo de incidentes agudiza las tensiones diplomáticas entre China y Filipinas, especialmente porque Filipinas ha solicitado repetidamente que China respete las normas internacionales de navegación. La situación también pone en relieve el papel de otros actores internacionales, como EE.UU., en la región, dado el interés estratégico en el área.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un periodista antes de su publicación.