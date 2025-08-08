Trump advierte que un fallo judicial en su contra podría provocar una nueva Gran Depresión en EE.UU.

El presidente Donald Trump advirtió este jueves que, si un tribunal federal de apelaciones dictamina en su contra en un caso clave sobre la legalidad de sus aranceles, Estados Unidos podría enfrentar una crisis económica equiparable a la Gran Depresión de 1929.
En un mensaje publicado en su red Truth Social, Trump afirmó que los aranceles que ha impuesto “están teniendo un enorme impacto positivo” en la economía y el mercado bursátil, generando “cientos de miles de millones de dólares” para las arcas del país.
Sin embargo —fiel al estilo intimidatorio que ha adoptado desde el inicio de su gobierno— el mandatario advirtió que un fallo adverso “en esta etapa tan avanzada” haría “imposible recuperarse o devolver esas sumas masivas de dinero”, sumiendo a la nación en una recesión histórica.
El pronunciamiento de Trump llega en plena apelación de un fallo emitido en mayo por el Tribunal de Comercio Internacional, que determinó que el mandatario se excedió en sus facultades al invocar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) para aplicar aranceles generalizados.
Cinco pequeños empresarios y 12 estados demócratas argumentan que esta norma no le otorga autoridad para imponer tarifas de importación tan amplias.
El caso se encuentra ahora en el Tribunal de Apelaciones para el Circuito Federal, que ha permitido que los aranceles sigan vigentes mientras se resuelve la disputa.
La decisión podría tardar semanas o meses y, eventualmente, llegar hasta la Corte Suprema.
Trump ha utilizado la IEEPA para aplicar un arancel universal del 10% a la mayoría de las importaciones, así como tarifas específicas para países como China, México, Canadá y, más recientemente, Brasil, con el argumento de frenar el ingreso de fentanilo y la inmigración irregular.
Incluso con acuerdos comerciales vigentes —como los alcanzados con la Unión Europea y Japón—, las nuevas tarifas quedarían en entredicho si la corte limita su capacidad de recurrir a la IEEPA.
Pese a los desafíos legales, expertos apuntan que Trump podría utilizar otras herramientas, como la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962 o la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, para mantener su estrategia arancelaria, aunque con alcance más restringido.
Preguntas frecuentes sobre los aranceles de Trump y su impacto económico
¿Por qué Donald Trump advierte sobre una nueva Gran Depresión en EE.UU.?
Donald Trump advierte que un fallo judicial en su contra podría desencadenar una crisis económica similar a la Gran Depresión de 1929 si se anulan los aranceles impuestos bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA). Según Trump, estos aranceles han generado importantes ingresos para el país y cualquier intento de revertirlos en una etapa tan avanzada podría provocar una recesión histórica.
¿Cuáles son los argumentos de Trump para imponer aranceles a países como China, México y Canadá?
Trump justifica la imposición de aranceles a países como China, México y Canadá como una medida para frenar la inmigración ilegal y el contrabando de fentanilo hacia EE.UU. Además, afirma que estas tarifas buscan corregir décadas de desequilibrios comerciales y proteger la economía estadounidense. Sin embargo, estas medidas han generado tensiones diplomáticas y posibles represalias de los países afectados.
¿Qué impacto económico han tenido los aranceles de Trump en los mercados financieros?
Los aranceles de Trump han generado una gran volatilidad en los mercados financieros. A pesar de que inicialmente hubo un optimismo en los índices de Wall Street, las tensiones comerciales y las amenazas de represalias han provocado caídas significativas, como un desplome del 14% en la bolsa de valores en un momento dado. Esto refleja la incertidumbre y el temor de los inversionistas sobre el futuro económico.
¿Cómo ha respondido la comunidad internacional a los aranceles de Estados Unidos?
La comunidad internacional ha reaccionado con preocupación y medidas de represalia ante los aranceles de Trump. Países como Canadá y México han anunciado sus propios aranceles en respuesta, mientras que la Unión Europea y otros socios comerciales han advertido sobre posibles contramedidas. Las tensiones comerciales han aumentado, y se espera que las negociaciones continúen para intentar mitigar los efectos negativos en el comercio global.
¿Qué alternativas tiene Trump si se limita su capacidad de aplicar aranceles bajo la IEEPA?
Si se limita la capacidad de Trump de aplicar aranceles bajo la IEEPA, podría recurrir a otras herramientas legales, como la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962 o la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974. Estas alternativas permitirían mantener su estrategia arancelaria, aunque con un alcance más restringido, para seguir protegiendo la economía estadounidense según sus argumentos.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un periodista antes de su publicación.