Cubana casada con un chino reflexiona sobre similitudes culturales: "Y no, no es el comunismo"

La influencer cubana Lucy María González Machado (@thezhoufam) ha vuelto a hacerse viral en TikTok tras publicar un video en el que repasa con humor las similitudes culturales entre ella y su esposo, de origen chino.

“Cosas que tienen en común la cultura de mi esposo y la mía, y no, no es el comunismo, para que no me tires el chistecito", dice al inicio del video, que ha generado decenas de comentarios.

En el clip, la creadora radicada en Suiza afirma que tanto en Cuba como en China el arroz es un elemento esencial: “El cubano nace en el arroz, crece y se desarrolla en el arroz, respira en arroz, si el arroz se hiciera un tipo de sangre pues nosotros tendríamos el mismo”.

También menciona un producto muy conocido: “Todo cubano nacido en la isla en su casa ha habido esto, se lo han metido en cualquier parte del cuerpo para cualquier cosa, sepas que si has usado la pomadita china ya usted tiene derecho a la ciudadanía de allá mi amor”.

Por último, resalta el valor compartido del respeto familiar: “Siento que el respeto y el honrar a nuestros padres es algo que compartimos culturalmente (...) esa jerarquía que tienen en la familia se puede decir que es bien parecida a la de los cubanos”.

Los comentarios no se hicieron esperar. Algunos internautas reaccionaron con humor y nostalgia: “La pomadita china es verdad”, “Yo tengo mi mentol chino”, o “Totalmente cierto”. Otros aprovecharon para elogiar a la influencer: “Ese color de pelo, qué lindo, “Amo cómo te queda ese color de cabello”.

Lo más leído hoy:

El video se suma a una serie de publicaciones virales que han consolidado la presencia digital de Lucy María González Machado, una cubana que ha sabido conectar con la comunidad migrante desde una perspectiva cotidiana, familiar y sin filtros.

En mayo pasado, compartió un video en el que contaba su experiencia en Suiza, señalando curiosidades como la existencia de búnkeres en los edificios residenciales, el nivel de vida de las vacas y la estabilidad del servicio eléctrico. “Las vacas que tú te comes tienen mejor calidad de vida que tú y yo”, dijo entonces.

También ha relatado momentos de choque cultural, como su experiencia en una sauna mixta en Suiza. “Mi pudor latino no me deja, no me permite”, aseguró en ese video, que generó miles de visualizaciones y comentarios de usuarios que se sintieron identificados.

Otros contenidos virales de ella incluyen enseñarle a su esposo expresiones del argot cubano, como mostró en este video donde su pareja aprendió a decir “Tú eres mi jevita, asere”, y contar cómo su hijo solo le hace caso cuando lo regaña en español, como relató en otra publicación viral.

Con más de 1.8 millones de seguidores en TikTok, esta creadora cubana ha logrado que sus vivencias personales resuenen entre una audiencia diversa, mezclando humor, cultura y experiencias migratorias.

Preguntas frecuentes sobre las similitudes culturales entre Cuba y China según Lucy María González Machado