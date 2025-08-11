Detenidos dos hombres por asesinato de mujer en Consolación del Sur, Pinar del Río

Vídeos relacionados:

Las autoridades cubanas detuvieron a dos hombres presuntamente implicados en el asesinato de Mailenis Blanco Amor, una mujer de 47 años que fue ultimada el pasado 4 de agosto en su vivienda del poblado Puerta de Golpe, municipio Consolación del Sur, Pinar del Río, durante un presunto asalto.

Según informó el perfil de Facebook Reporte Cuba Ya, uno de los agresores habría llegado al domicilio “vestido con uniforme de policía” para ganarse la confianza de la víctima y entrar a la vivienda. Una vez dentro, la habrían asfixiado y sustraído pertenencias.

Captura de Facebook/Reporte Cuba Ya

Fuentes citadas por Reporte Cuba Ya indicaron que uno de los arrestados es Reinier Raúl Pelegrín Izaguirre, de 34 años, residente en Puerta de Golpe, con antecedentes por robo con fuerza, corrupción de menores y violación de domicilio.

El segundo detenido es Ernesto José, alias El Maja, de Consolación del Sur, quien es el que habría usado el uniforme policial robado a su hermano para cometer el hecho.

Los dos principales sospechosos del asesinato y la mujer asesinada.

Facebook/Reporte Cuba Ya.

De acuerdo con el perfil Díaz Canel Sin Gao, una vez dentro del domicilio, los individuos inmovilizaron al esposo y atacaron a la mujer para que no pudiera gritar, provocándole la muerte por asfixia. Posteriormente, robaron pertenencias antes de huir de la vivienda.

Captura de Facebook/Diaz Canel Sin Gao

Tras el crimen, uno de los sospechosos fue detenido en Pinar del Río y el otro localizado posteriormente en Santiago de Cuba, de acuerdo con la información del perfil oficialista asociado al Ministerio del Interior De Pinar Soy.

Un tercer implicado, identificado como Miguel Ángel Reve Tamayo, continúa prófugo.

Captura de Facebook/De Pinar Soy.

Vecinos y familiares de la víctima, profundamente consternados, han exigido justicia inmediata y han advertido que algunos de los involucrados podrían recibir protección indebida.

Una de las primas de la víctima, Ariaxna Rodríguez, al narrar en detalle lo ocurrido, declaró que “le quitaron la vida a una mujer buena. A una madre. A una hija. A una prima, una amiga, una mujer llena de amor. A alguien que nunca hizo daño, que siempre fue un alma noble, dulce, amable con todo el mundo. Tres monstruos sin alma le arrancaron la vida”.

La comunidad de Puerta de Golpe vive aún el impacto del crimen, mientras en redes sociales circulan mensajes de condolencia y llamados a que este hecho no quede impune.

