Nuevo episodio en la saga de la patana de Santiago de Cuba: Rescate al 100% y lista para soldadura

La historia del rescate de la patana hundida en la bahía de Santiago de Cuba sumó este lunes un nuevo capítulo con la culminación de la primera fase de operaciones para extraerla por completo y dejarla lista para la reparación.

Según informó en redes sociales Aris Arias Batalla, a las 8:45 p.m. de este lunes se dio por concluido el rescate del 100% de la embarcación, que llevaba días parcialmente sumergida en el área del malecón de la Alameda.

Captura Facebook / Aris Arias Batalla

Este martes —precisó Arias— comenzará la segunda fase, que consistirá en soldar grietas en la parte interior de la patana para garantizar su traslado a las instalaciones de DAMEX, donde recibirá restauración y mantenimiento por parte de técnicos del astillero ASTOR.

El objetivo es devolver a la ciudad “la embarcación-restaurante más elegante y con un mejor confort”, aseguró Arias, quien agradeció la labor conjunta de Aguas Santiago, la mipyme NAVLINO S.R.L., la Empresa de Astillero del Oriente, el Cuerpo de Bomberos y la Asociación de Bomberos Voluntarios de Cuba.

En publicaciones anteriores, Arias ya había anunciado que la patana estaba “afuera al 100%” y citó un proverbio popular: “Donde hay hombres no hay fantasma, y si lo hay es el propio hombre”, en referencia al empeño colectivo por recuperar el proyecto, que definió como “un compromiso con la ciudad y su gente, no familiar ni personal”.

Captura Facebook / Aris Arias Batalla

El rescate de la embarcación, que alguna vez fue un concurrido espacio de ocio para familias santiagueras, comenzó el pasado sábado después de varios días de trabajo preparatorio.

La patana había quedado semi-hundida a inicios de mes, tras años de abandono y falta de mantenimiento.

Su hundimiento, ocurrido en la zona del paseo marítimo conocido como la Alameda, puso de relieve el deterioro del transporte y las infraestructuras náuticas en Santiago de Cuba. Más que eso: la desidia que reina en la ciudad y en el gobierno, el cual solo moviliza sus trabajadores cuando las denuncias pululan en las redes sociales, como en este caso.

La recuperación agrupó a instituciones estatales y actores privados, en una operación que se ha desarrollado casi como una novela por entregas, con actualizaciones diarias sobre cada avance.

Si la fase de reparación avanza según lo previsto, la patana podría volver a funcionar como restaurante flotante, esta vez con mejoras en su estructura y condiciones para el público, en un intento de rescatar parte de la vida cultural y recreativa del litoral santiaguero.

Preguntas frecuentes sobre el rescate de la patana en Santiago de Cuba