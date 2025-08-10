Comienza extracción de patana de la bahía de Santiago de Cuba tras denuncia en redes sociales

Vídeos relacionados:
Después de meses de hundimiento silencioso frente a la Alameda, la presión en redes sociales y las denuncias ciudadanas han obligado a las autoridades de Santiago de Cuba a comenzar el rescate de una patana propiedad del Conservador de la Ciudad, que se encontraba semihundida en la bahía.
La embarcación, que permaneció durante meses oxidándose y hundiéndose sin que nadie moviera un dedo, no era un simple casco inservible. Según vecinos y activistas, pudo haberse rehabilitado como transporte marítimo o restaurante flotante, aprovechando la bahía natural y calmada que posee Santiago.
En un contexto de crisis energética y caos en el transporte urbano, muchos ven en el mar una vía desaprovechada para mejorar la movilidad.
“Esta patana no se hundió sola. La hundió el abandono, la burocracia y la falta de visión”, denunció el comunicador independiente Yosmany Mayeta Labrada, quien difundió las imágenes en sus redes.
La publicación desató un “corre-corre” entre autoridades y medios oficialistas, que enviaron personal y maquinaria para reflotar la estructura.
Vecinos del reparto Los Cangrejitos aseguran que el suceso es otra muestra de cómo la gestión pública en Cuba reacciona más a la presión y la vergüenza pública que a la planificación o la iniciativa propia.
“Bastó que la denuncia se hiciera viral para que se movieran. Antes, nadie miraba para allá”, comentó un residente.
En la ciudad, donde los santiagueros deben caminar largas distancias, hacer colas interminables y viajar en camiones improvisados por la falta crónica de ómnibus, la pérdida de cualquier recurso de transporte se siente como un golpe directo a la calidad de vida.
La patana se hundía, pero la indignación flotó y arrastró con ella a las autoridades, que esta vez no pudieron mirar hacia otro lado.
Preguntas frecuentes sobre el hundimiento de la patana en Santiago de Cuba
¿Por qué se hundió la patana en la bahía de Santiago de Cuba?
La patana se hundió debido al abandono, la burocracia y la falta de visión de las autoridades, según las denuncias de ciudadanos y activistas locales. Este hecho refleja el deterioro de la infraestructura marítima en Santiago de Cuba, una ciudad que podría beneficiarse de un mejor aprovechamiento de sus recursos marítimos.
¿Cómo reaccionaron las autoridades de Santiago de Cuba ante el hundimiento de la patana?
Las autoridades de Santiago de Cuba comenzaron el rescate de la patana tras la presión ciudadana y las denuncias en redes sociales. Esto puso en evidencia que la gestión pública en Cuba tiende a reaccionar más ante la vergüenza pública que mediante una planificación proactiva.
¿Qué potencial tenía la patana para la ciudad de Santiago de Cuba?
La patana podría haberse rehabilitado como transporte marítimo o restaurante flotante, aprovechando la bahía natural y calmada de Santiago de Cuba. En un contexto de crisis energética y problemas en el transporte urbano, el mar se presenta como una opción desaprovechada para mejorar la movilidad en la ciudad.
¿Qué otros problemas de infraestructura afectan a Santiago de Cuba?
Además del abandono del transporte marítimo, Santiago de Cuba enfrenta graves problemas de suministro de agua y constantes apagones. La población sufre la falta de acceso a agua potable durante largos períodos y apagones que afectan la calidad de vida, obligando a las familias a buscar soluciones desesperadas.
