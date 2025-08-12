Nueva modalidad en La Habana: Banco Metropolitano permitirá reservar turno por la plataforma Ticket

Vídeos relacionados:
El Banco Metropolitano de Cuba anunció este martes la puesta en marcha de una nueva modalidad para la atención a clientes mediante la plataforma Ticket, con el objetivo de disminuir las dificultades ante los continuos apagones que afectan diariamente a las familias de la isla.
De acuerdo con el sitio oficialista Cubadebate, la nueva modalidad, cuyo comienzo no fue mencionado, debe ponerse en práctica en un grupo de sucursales habaneras que no sufren interrupciones frecuentes del servicio eléctrico, lo que representa aproximadamente el 10% del total de sus oficinas.
En el enésimo intento de disminuir este tipo de problemáticas, la medida busca organizar el acceso a trámites bancarios esenciales y reducir aglomeraciones, permitiendo que los usuarios reserven turnos con una antelación de una semana hasta 24 horas antes.
Entre los servicios disponibles figuran depósitos en cuenta, extracción de efectivo (según disponibilidad), cobro de cheques, pago de créditos, depósitos de fianzas y emisión de transferencias nacionales.
Funcionamiento y condiciones
La reservación tendrá un costo de 10 CUP, pagadero mediante Transfermóvil o EnZona. El servicio será gratuito para quienes acudan al Departamento de Atención a Quejas y Peticiones, mientras el sistema estárá orientado a clientes familiarizados con operaciones digitales o que deseen evitar largas colas.
Las reservas no sustituirán la atención presencial por orden de llegada, sino que operarán de forma paralela. Asimismo, el banco garantizán el acceso sin importar la zona de residencia del cliente.
Lo más leído hoy:
Como parte de la fase piloto, también se incorporará el acceso a cajeros automáticos dentro de tres sucursales, con el objetivo de ampliar las facilidades para los usuarios.
Preguntas frecuentes sobre la nueva modalidad de atención del Banco Metropolitano en Cuba
¿Cómo funcionará la nueva plataforma Ticket del Banco Metropolitano?
La plataforma Ticket permitirá a los usuarios reservar turnos para realizar trámites bancarios con una antelación de hasta una semana. La intención es reducir las aglomeraciones y mejorar la organización en las sucursales que no sufren interrupciones frecuentes de electricidad, lo que representa aproximadamente el 10% de las oficinas en La Habana.
¿Cuáles son los costos asociados al uso de la plataforma Ticket?
El costo de la reservación de un turno a través de la plataforma Ticket es de 10 CUP, que se paga mediante las plataformas digitales Transfermóvil o EnZona. Este costo no se aplica a quienes acudan al Departamento de Atención a Quejas y Peticiones, para quienes el servicio será gratuito.
¿Qué servicios se pueden realizar a través de la plataforma Ticket?
Los servicios disponibles incluyen depósitos en cuenta, extracción de efectivo, cobro de cheques, pago de créditos, depósitos de fianzas y emisión de transferencias nacionales. Estos servicios son esenciales para la mayoría de los usuarios que buscan evitar largas colas en las sucursales bancarias.
¿Cómo afecta la digitalización de servicios bancarios a los cubanos?
La digitalización de servicios bancarios en Cuba ha generado descontento debido a la falta de acceso a internet y dispositivos adecuados para manejar las plataformas digitales. Muchos ciudadanos, especialmente adultos mayores, se ven excluidos por no poder adaptarse a estas tecnologías, lo que agrava la desconexión entre las instituciones financieras y las necesidades reales de la población.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un periodista antes de su publicación.