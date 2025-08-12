Nueva modalidad en La Habana: Banco Metropolitano permitirá reservar turno por la plataforma Ticket

Vídeos relacionados:

El Banco Metropolitano de Cuba anunció este martes la puesta en marcha de una nueva modalidad para la atención a clientes mediante la plataforma Ticket, con el objetivo de disminuir las dificultades ante los continuos apagones que afectan diariamente a las familias de la isla.

De acuerdo con el sitio oficialista Cubadebate, la nueva modalidad, cuyo comienzo no fue mencionado, debe ponerse en práctica en un grupo de sucursales habaneras que no sufren interrupciones frecuentes del servicio eléctrico, lo que representa aproximadamente el 10% del total de sus oficinas.

En el enésimo intento de disminuir este tipo de problemáticas, la medida busca organizar el acceso a trámites bancarios esenciales y reducir aglomeraciones, permitiendo que los usuarios reserven turnos con una antelación de una semana hasta 24 horas antes.

Entre los servicios disponibles figuran depósitos en cuenta, extracción de efectivo (según disponibilidad), cobro de cheques, pago de créditos, depósitos de fianzas y emisión de transferencias nacionales.

Funcionamiento y condiciones

La reservación tendrá un costo de 10 CUP, pagadero mediante Transfermóvil o EnZona. El servicio será gratuito para quienes acudan al Departamento de Atención a Quejas y Peticiones, mientras el sistema estárá orientado a clientes familiarizados con operaciones digitales o que deseen evitar largas colas.

Las reservas no sustituirán la atención presencial por orden de llegada, sino que operarán de forma paralela. Asimismo, el banco garantizán el acceso sin importar la zona de residencia del cliente.

Como parte de la fase piloto, también se incorporará el acceso a cajeros automáticos dentro de tres sucursales, con el objetivo de ampliar las facilidades para los usuarios.

Preguntas frecuentes sobre la nueva modalidad de atención del Banco Metropolitano en Cuba