Estas son las nueve ciudades de Miami-Dade que planean aumentar impuestos a la propiedad

Vídeos relacionados:

El nuevo año fiscal 2025-2026 traerá cambios significativos en los impuestos a la propiedad en el condado Miami-Dade.

En al menos nueve ciudades se aplicarán incrementos -en algunos casos de hasta un 64%- pero otras localidades verán reducciones en sus tasas.

De acuerdo con la Oficina del Tasador de Impuestos de Miami-Dade, encabezada por Tomás Regalado, varias ciudades del condado han decidido ajustar al alza sus tasas para el próximo año fiscal.

Regalado explicó que esta es una decisión tomada de manera independiente por cada municipalidad, ya que se trata de ciudades autónomas.

“Es algo que ellos decidieron porque son ciudades autónomas. Hemos visto, por ejemplo, la ciudad de Miami Lakes donde hay una controversia, o Key Biscayne con un aumento del 3%. También hay pequeñas ciudades que han incrementado sus tasas”, señaló en exalcalde de Miami en declaraciones recogidas por Univision.

Las nueve localidades que tendrán mayores incrementos en el impuesto a la propiedad son:

-Pinecrest: 64%.

-Miami Lakes: 31%.

-Medley: 20%.

-Bay Harbor Islands: 9%.

-Cutler Bay: 7%.

-Key Biscayne: 3%.

-Florida City: 2%.

-Golden Beach: 2%.

-By State Law: 1%.

Estos ajustes impactarán directamente en las facturas que recibirán los propietarios a partir de la próxima semana.

Ciudades y entidades con reducción de impuestos

No todo son malas noticias para los contribuyentes. Algunas zonas verán reducciones en sus tasas, algo que no siempre ocurre en el condado.

Sunny Isles Beach, por ejemplo, disminuirá su impuesto a la propiedad en un 6%, y en la zona correspondiente a la Downtown Development Authority (DDA) de Miami la reducción será del 10%.

Otra sorpresa positiva la constituye la disminución en la tasa del Children’s Trust, una entidad que financia programas para niños y familias.

“Llamo la atención de ese porque es el que nos cobra a todos. Todos pagamos impuestos a la propiedad al Children’s Trust, y este año, por primera vez en mucho tiempo, ha disminuido”, destacó Regalado.

Las reducciones anunciadas son:

-Downtown Development Authority (DDA): -10%.

-The Children’s Trust: -7%.

-Sunny Isles Beach: -6%.

-Normandy Shores: -6%.

-Opa-Locka: -2%.

Cartas de notificación y posibilidad de apelación

La Oficina del Tasador de Impuestos comenzará a enviar la próxima semana las cartas oficiales que detallan los montos que cada propietario deberá pagar.

Según Regalado, los contribuyentes tienen la posibilidad de apelar si consideran que el monto asignado a su propiedad es injusto o erróneo.

“Desde el momento en que estas personas reciban la carta, hay oportunidad hasta el 16 de septiembre para venir y radicar una petición de revisión”, explicó.

Además, el funcionario recomendó a los residentes asistir a las discusiones de presupuesto organizadas por cada ciudad o entidad pública. Estas reuniones son espacios donde los ciudadanos pueden pedir una reducción en la tasa o cuestionar los incrementos propuestos.

En lo que va de año, la Oficina del Tasador ha recibido más de 47,000 solicitudes de exención de impuestos a la propiedad, una cifra récord en comparación con el año anterior.

Este aumento refleja tanto el interés de los residentes en reducir su carga fiscal como el impacto que estos ajustes pueden tener en la economía familiar.