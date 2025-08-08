Juez ordena detener construcción en centro de detención Alligator Alcatraz

Vídeos relacionados:
Una jueza federal en Miami dictó este jueves la suspensión temporal de las obras de construcción en el polémico centro de detención de inmigrantes ubicado en medio de los Everglades, conocido como Alligator Alcatraz.
La medida, emitida por la jueza Kathleen Williams, estará vigente durante 14 días mientras se debaten las acusaciones de que el proyecto viola leyes ambientales federales, informó The New York Times.
Aunque el centro podrá seguir operando y alojando detenidos para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), los trabajadores no podrán agregar nuevo relleno, pavimentar, ni levantar infraestructura adicional durante el periodo de restricción.
Williams adelantó que publicará la orden por escrito más tarde en el día.
La decisión llega tras la solicitud el pasado 17 de julio de grupos ambientalistas y de la tribu Miccosukee, que argumentan que la instalación amenaza humedales protegidos y pone en riesgo años de inversión en restauración ambiental.
“La construcción de ‘Alligator Alcatraz’ viola los derechos soberanos de los Miccosukee y pone en peligro un paisaje cultural y ecológico de gran importancia. También viola los derechos humanos de los inmigrantes y sus familias. Es ilegal e inmoral”, afirmó entonces Judith LeBlanc, directora ejecutiva de la Alianza de Organizadores Nativos.
Según los demandantes, el centro incumple la Ley Nacional de Política Ambiental (NEPA) al no haber realizado una evaluación de impacto ni permitir la participación pública antes de su construcción.
El abogado de los grupos ambientalistas, Paul Schwiep, recalcó que la finalidad del centro es aplicar la ley migratoria, competencia exclusiva del gobierno federal, por lo que la revisión de la NEPA es obligatoria.
En contraste, el representante legal de Florida, Jesse Panuccio, sostuvo que la construcción y operación son responsabilidad del estado, por lo que esa ley no aplicaría.
Williams, sin embargo, apuntó que el proyecto es “al menos” una colaboración entre autoridades estatales y federales.
Esta no es la única batalla legal que enfrenta Alligator Alcatraz.
Una segunda demanda, presentada por grupos de derechos civiles, acusa a las autoridades de violar derechos constitucionales al impedir el acceso de detenidos a abogados, mantenerlos bajo custodia sin cargos y cancelar audiencias de fianza.
Esa audiencia está fijada para el 18 de agosto.
El centro fue levantado hace poco más de un mes sobre una antigua pista de aterrizaje del condado de Miami-Dade, en un área aislada del condado de Collier, dentro de los Everglades.
Mientras tanto, la administración del gobernador Ron DeSantis se prepara para levantar un segundo centro de detención en un campo de entrenamiento de la Guardia Nacional, en el norte de Florida.
Preguntas frecuentes sobre el centro de detención Alligator Alcatraz
¿Por qué se ha detenido la construcción del centro Alligator Alcatraz?
La construcción del centro Alligator Alcatraz se ha detenido temporalmente por orden de la jueza federal Kathleen Williams debido a acusaciones de que el proyecto viola leyes ambientales federales. Grupos ambientalistas y la tribu Miccosukee han denunciado que la instalación amenaza humedales protegidos y viola derechos soberanos y humanos.
¿Qué acusa a Alligator Alcatraz de violar la Ley Nacional de Política Ambiental (NEPA)?
Los grupos demandantes acusan a Alligator Alcatraz de violar la NEPA porque el centro fue construido sin realizar una evaluación de impacto ambiental y sin permitir la participación pública. Argumentan que esto es obligatorio debido a la competencia federal en la aplicación de la ley migratoria.
¿Qué impacto tiene el centro de detención Alligator Alcatraz en el medio ambiente y las comunidades indígenas?
Alligator Alcatraz ha sido criticado por su impacto negativo en el medio ambiente y en las comunidades indígenas, especialmente la tribu Miccosukee, que considera la zona como sagrada. La construcción del centro en los Everglades, una región ecológicamente sensible, podría dañar irreversiblemente el hábitat natural y romper acuerdos de protección ambiental y consulta con las tribus.
¿Qué denuncias se han presentado sobre las condiciones humanitarias en Alligator Alcatraz?
Se han presentado denuncias sobre condiciones inhumanas en Alligator Alcatraz, incluyendo hacinamiento, falta de acceso a servicios médicos, y condiciones insalubres. Organizaciones de derechos humanos han subrayado que los detenidos enfrentan calor extremo, plagas de mosquitos y falta de agua potable, lo cual pone en riesgo su salud y bienestar.
¿Cuál es la situación legal actual del centro de detención Alligator Alcatraz?
La situación legal de Alligator Alcatraz es compleja y enfrenta múltiples demandas. Grupos ambientalistas, organizaciones de derechos civiles y la tribu Miccosukee han presentado acciones legales que desafían la legalidad del centro por violaciones de derechos humanos y leyes ambientales. Las audiencias para resolver estas cuestiones están en proceso.
