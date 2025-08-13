Madre cubana rompe en llanto tras dejar a su hija por primera vez en la escuela en EE.UU.

La creadora de contenidos cubana Zizi, conocida en TikTok como @zizinani89, conmovió a sus seguidores al compartir un emotivo video del primer día de clases de su hija de cinco años en Estados Unidos.

La pequeña comenzó el kindergarten en una escuela de Orlando, Florida, y aunque el momento estaba lleno de ilusión, también trajo consigo una carga emocional inesperada para la madre.

Zizi explicó entre lágrimas que fue la primera vez que se separó de su hija, y apenas pudo abrazarla o besarla antes de que la profesora la guiara rápidamente al aula.

“Todo fue tan rápido, no me dejaron ni despedirme bien”, relató visiblemente afectada. El video ha despertado la empatía de cientos de madres que se han visto reflejadas en su experiencia.

El momento dejó huella en el corazón de esta madre cubana. Su historia, sencilla y auténtica, ha resonado entre quienes han vivido el mismo proceso de dejar ir a sus hijos, aunque sea solo por unas horas, en la seguridad del ambiente escolar.

Preguntas frecuentes sobre la separación familiar y la educación en el extranjero