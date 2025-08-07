El MINFAR ensalza a Lina Ruz como heroína por su “valentía” materna

Vídeos relacionados:

El Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR) de Cuba dedicó el miércoles un mensaje conmemorativo a Lina Ruz González, madre de Fidel y Raúl Castro, en el que exalta su figura como ejemplo de “valor y firmeza” en medio de la “persecución política” que vivieron sus hijos antes del triunfo revolucionario.

“FAR #Cuba recuerda el 6 de agosto de 1963, falleció Lina Ruz González. Sus hijos Fidel y Raúl fueron los hombres más buscados por la dictadura, ella nunca se ocultó. ¡Tremendo valor!”, publicó el organismo en su cuenta oficial de X (antes Twitter), acompañado del hashtag #100AñosConFidel.

La exaltación de Lina Ruz se produce en medio de una nueva campaña de culto a la personalidad de los fundadores de la revolución cubana, que ha cobrado fuerza en el contexto del centenario del nacimiento de Fidel Castro, previsto para 2026.

El régimen no menciona cómo Lina Ruz vivió los conflictos familiares derivados de las tensiones ideológicas entre sus hijos Fidel y Raúl; y sus hijas exiliadas, Angela María y Juanita Castro Ruz, esta última devenida en una de las voces más críticas del régimen instaurado por sus hermanos, al que se opuso abiertamente desde la década de 1960.

En 2016, tras la muerte de Fidel, fue la única hermana ausente en las ceremonias oficiales.

La figura de Lina Ruz, desde la perspectiva oficialista, ha sido moldeada como madre abnegada y silenciosa que apoyó a sus hijos revolucionarios.

Lo más leído hoy:

Sin embargo, el contraste con Juanita Castro ilustra cómo el propio seno familiar de los Castro reflejó la división histórica y política que ha marcado a la nación por más de seis décadas.

El tributo del MINFAR, más que un acto de memoria, se percibe como parte de una narrativa política que busca blindar el legado de los Castro en momentos de creciente desgaste social y económico en la isla; contrasta con la situación de las miles de madres de presos políticos y perseguidos en la isla, las cuales son sometidas constantemente a la violencia del Estado.

Recientemente trascendió el caso de Jenni M. Taboada, madre del joven preso político del 11J Duannis Dabel León Taboada, quien se plantó frente a la prisión para que las autoridades la dejaran ver a su hijo en huelga de hambre.

Luego de convencerlo de deponer la protesta, el joven fue llevado a una celda de castigo, hecho denunciado por Taboada al borde de la desesperación.

La mujer denunció que el gobierno cubano pone en situaciones extremas a las familias de los presos de conciencia, las estigmatiza y somete a las más crueles formas de violencia.