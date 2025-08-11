Ingenio y necesidad: el video de una madre cubana que conmueve en TikTok

Una joven madre cubana ha compartido en TikTok cómo reutiliza la ropa de su bebé para adaptarla al crecimiento de la niña y ahorrar en medio de la crisis económica que atraviesa el país.

En el video, publicado por la usuaria @anaisy_d, la joven muestra un pequeño mono blanco con manchas y explica: “Soy mamá, viviendo en Cuba, y te voy a mostrar lo que hago con algunas de las ropitas de mi bebé. Esta ropita es de cuando mi bebé tenía tres meses y aún le sirve, pero de aquí le queda muy cortica, entonces ya está manchadita. Yo por lo general las ropitas de la bebé que se le va quedando las voy regalando; con la manchadita me voy quedando porque no me gusta regalar ese tipo de cosas que ya están en muy mal estado, y otras que están mejorcitas las vendo porque necesito comprarle otras cosas”.

La joven señala que, en este caso, decidió cortar la prenda para convertirla en blusita: “Aquí hay que reciclar las cosas, entonces quiero darle una segunda oportunidad. Me es más cómodo hacérselo blusita y ya no le queda esto guindando. Aquí, mi amor, todo lo que pueda ser reciclado, será reciclado. No sé, déjenme en los comentarios si hay alguna mamá cubana que haya hecho esto alguna vez con ropita de su bebé”.

La publicación de @anaisy_d ya ha superado las 151.000 visualizaciones y generado una oleada de reacciones, tanto de apoyo como de identificación, desde dentro y fuera de Cuba.

“Yo vivo en Cuba y el salario no alcanza ni para comprar la comida y todo el cubano que lea lo va a confirmar”, comentó una usuaria, a lo que otra respondió: “Es cierto lo que ella dice”. Un internauta añadió: “Yo lo confirmo y no vivo en Cuba”.

Varios mensajes reflejaron solidaridad con la situación: “Es que en Cuba hay mucha necesidad, pero es una buena opción porque aprovechas, Dios te bendiga”, “Me identifico mucho contigo como madre cubana viviendo en Cuba, hice lo mismo que tú”, o “Soy cubana y vivo en Costa Rica y también lo hago”.

Otros usuarios compartieron experiencias similares en diferentes países: “En México también reciclamos la ropa… las personas de clase baja son las que reciclan y venden cosas”, “En Venezuela también lo hacemos y estoy segura de que en muchos otros países también”, “Yo lo hago aquí en República Dominicana” o “En Estados Unidos sigo reciclando, no he perdido la costumbre de Cuba”.

Algunos aportaron consejos prácticos: “La puedes pintar, viene pintura para ropa” o “Jabón de lavar platos y alcohol sirve para sacar la mancha”. También hubo comentarios que mezclaban humor y resignación: “No voy a comprarle ropa para que esté jugando en la sala o en el balcón y nadie la vea… gasto innecesario” y “Las cubanas reciclamos en el mundo entero”.

Entre los mensajes de aliento se repitieron frases como “Bendiciones”, “Sigue luchando, no te rindas” y “Que viva Cuba libre”, junto a expresiones de admiración personal hacia la creadora del video.

Este testimonio se suma a otros casos recientes que evidencian la precariedad que enfrentan las madres en el país. En mayo, un video publicado por la usuaria @nayelisbouzariver mostró un tendedero con pañales desechables lavados y telas reutilizadas como sustitutos, acompañado de la frase: “No es por elección, es por necesidad”. La grabación expuso la escasez de productos básicos y el ingenio para sobrevivir ante la falta de alternativas seguras.

En julio, otro video viral de la usuaria @gelylaflaki describió las dificultades para cocinar, asearse y organizar la vida diaria en medio de apagones y cortes de agua: “Tienes corriente y no tienes agua, se va la corriente y viene el agua… tremenda locura”. Su testimonio reflejó cómo las familias se ven obligadas a adaptarse a la inestabilidad de los servicios básicos.

Publicaciones como estas, difundidas en TikTok, coinciden en mostrar la capacidad de adaptación y la creatividad como herramientas de supervivencia frente a un contexto marcado por la escasez y las limitaciones económicas que afectan a millones de cubanos.

