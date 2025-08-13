Identifican a cubana que murió impactada por una descarga eléctrica en Matanzas

Vídeos relacionados:

La cubana Yanelys Oropesa fue identificada como la mujer que falleció el sábado tras recibir el impacto de un rayo mientras realizaba labores agrícolas cerca de la comunidad de La Luisa, en el municipio de Colón, Matanzas.

En redes sociales, amigos y conocidos lamentaron la muerte de Yanelys, a quien describieron como “muy buena persona” y recordaron con mensajes de condolencia y plegarias. “Señor, acógela en tu seno. EPD Yane”, escribió una de sus amistades.

Otra internauta afirmó que la víctima era hija de Vicia, una peluquera muy querida en la localidad.

Publicación en Facebook

Según el Consejo de Defensa Civil del territorio, el suceso ocurrió en horas de la tarde y la víctima fue trasladada al Hospital General Docente Mario Muñoz Monroy, donde ingresó sin signos vitales.

La tragedia en Colón se suma a una serie de muertes provocadas por rayos en el país en los últimos meses.

Lo más leído hoy:

En junio, dos adolescentes murieron mientras jugaban fútbol en Bauta, Artemisa, y la semana pasada en Manicaragua, Villa Clara, tres jóvenes perdieron la vida y una menor resultó herida en circunstancias similares.

Las estadísticas del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA) y del Instituto de Meteorología indican que las descargas eléctricas son la principal causa de muerte por fenómenos naturales en Cuba, con un promedio de 54 fallecidos anuales entre 1987 y 2017.

Especialistas advierten que un rayo puede caer a kilómetros de distancia del núcleo de la tormenta, por lo que recomiendan buscar refugio en lugares cerrados o dentro de vehículos al primer trueno, evitar árboles, estructuras metálicas y cuerpos de agua, así como suspender cualquier actividad al aire libre durante tormentas.

Preguntas frecuentes sobre descargas eléctricas en Cuba