Madre cubana pide ayuda para encontrar a su hija tras cuatro meses sin saber de ella

La joven es de Sagua de Tánamo, Holguín, y vive en San José de las Lajas, Mayabeque. La Policía solo le dice a la familia que está "circulada en todo el país".

Miércoles, 13 Agosto, 2025 - 10:13

Yaimara Sánchez Moreno
Yaimara Sánchez Moreno Foto © Facebook / La Tijera

Una madre en Cuba lanzó un desesperado llamado de auxilio para encontrar a su hija, Yaimara Sánchez Moreno, residente en San José de las Lajas, Mayabeque, quien lleva cuatro meses sin comunicarse con su familia.

La denuncia fue difundida por la internauta Karina L. Díaz en el grupo de Facebook "Crímenes y desaparecidos en Cuba", y replicada por el perfil La Tijera.

Captura de Facebook / Crímenes y desaparecidos en Cuba cu… / Karina L Díaz

Según el testimonio, el teléfono de Yaimara ha permanecido apagado durante todo este tiempo, salvo en una ocasión reciente en la que una mujer que dijo llamarse Bárbara contestó la llamada y afirmó que la joven "está bien".

Sin embargo, la familia desconfía de esta versión y denuncia la inacción de las autoridades.

Yaimara es natural de Sagua de Tánamo, Holguín.

Captura de Facebook / La Tijera

Su madre se encuentra desesperada, y recuerda que la joven tiene hijos que necesitan de ella.

Aunque la denuncia ya fue interpuesta, la Policía solo ha informado que la mujer está "circulada en todo el país", sin ofrecer avances concretos en la investigación.

Los familiares piden a cualquier persona que tenga información comunicarse a los números 51702516, 51702448 o 63885796, y solicitan la máxima difusión en redes para aumentar las posibilidades de localizarla.

En los últimos años, en Cuba se ha registrado un incremento de las denuncias de desapariciones, muchas de ellas compartidas en redes sociales por familiares que no encuentran respuestas efectivas en las instancias oficiales.

La falta de un sistema público de alerta y la escasa cobertura mediática oficial han dejado a las familias sin canales formales de búsqueda rápida.

Ante esta ausencia de apoyo institucional, la ciudadanía recurre a plataformas como Facebook y WhatsApp para difundir fotos, datos y circunstancias de las desapariciones.

Esta autogestión comunitaria, aunque vital, deja en evidencia la carencia de protocolos de búsqueda y la necesidad urgente de que las autoridades establezcan mecanismos más transparentes, ágiles y efectivos para enfrentar estos casos.

