El creador de contenido Carlos Alberto Fuentes, conocido en TikTok como @carlhoos_, ha desatado una auténtica locura en Cuba. Después de dos años sin visitar la isla, el influencer volvió para reencontrarse con sus abuelos… y terminó convirtiéndose en el protagonista inesperado de un aluvión de videos que se han difundido por todo el país.

Bastó que se supiera que estaba en Cuba para que muchos quisieran conocerlo. En pocas horas, jóvenes y niños localizaron la casa de su familia y se plantaron en la puerta para verlo en persona. Algunos llegaron con sus mejores galas, otros con el móvil listo para la foto, y todos con la ilusión por las nubes.

Las escenas hablan por sí solas: gritos, risas, abrazos y teléfonos en alto intentando capturar cada segundo. Carlos, fiel a su estilo, no se escondió: salió a saludar, conversar y atender a sus fans uno por uno, dejando claro por qué muchos lo llaman “el tiktoker más humilde de Cuba”. Así quedó reflejado en decenas de videos que sus seguidores compartieron en redes, mostrando sus encuentros con el joven cubano, quien se sorprendió por la enorme acogida y por ver a tantos llegar hasta la puerta de su casa solo para saludarlo.

En los comentarios de los videos, hubo de todo: admiradores diciendo “Qué lindo es Carlos Alberto con los niños”, curiosos preguntando quién es, y seguidores explicando que se trata de “el tiktoker cubano más famoso, aunque más conocido fuera que dentro de la isla”. Incluso hubo quien bromeó con que su llegada parecía la de un artista internacional.

Con más de 16 millones de seguidores en TikTok y más de 4 millones en Instagram, Carlos Alberto es toda una estrella en el mundo virtual. Su regreso a Cuba demostró que su alcance va mucho más allá de la pantalla, generando una conexión directa y emotiva con quienes lo siguen desde la distancia.

La visita también abrió el debate sobre el acceso a TikTok en Cuba. Muchos recordaron que no todos pueden usarlo libremente, pero eso no impidió que el boca a boca hiciera su magia y que decenas de chicos se congregaran para recibirlo. Lo que comenzó como un simple viaje familiar terminó transformándose en un fenómeno viral. Entre sonrisas, fotos y mucha emoción, Carlos Alberto dejó claro que, para sus seguidores cubanos, la distancia nunca fue un obstáculo, y ahora aprovechan cada momento de su estancia para conocerlo en persona.

