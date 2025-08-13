Actriz cubana Yasbell Rodríguez se emociona hasta las lágrimas al recibir su residencia en EE.UU.

La actriz cubana Yasbell Rodríguez no pudo contener las lágrimas al abrir el sobre que contenía su ansiada residencia permanente en Estados Unidos. Entre sonrisas y gestos de incredulidad, compartió el emotivo momento en redes sociales, acompañado de un mensaje cargado de gratitud y esperanza.

“Hace apenas tres días recibí mi residencia y la de mi hijo (…) respiro con felicidad y seguridad en Estados Unidos después de tanto tiempo de agonía porque conocidos están presos o deportados y se vive una incertidumbre que agobia a muchos en este tiempo”, expresó.

Rodríguez contó que su proceso duró exactamente un año, un mes y cinco días desde la solicitud hasta la aprobación. “Hago este video para que sirva a tantos que temen ser sacados de los Estados Unidos de América y que han perdido sus trabajos y se están asfixiando sin esperanzas. Tengan fe, caballero, que el que bien obra en esta tierra no pierde sus oportunidades. Bendita sea cada familia como la mía y ser humano honesto que llega a este país a trabajar, lleno de ilusiones y ganas de avanzar”, dijo con visible emoción.

Captura Instagram / Yasbell Rodríguez

La actriz cerró su mensaje con una frase que resume su sentir: “Hoy se demuestra que cuando pensamos que las cosas son imposibles, se hacen los milagros”.

Las imágenes de Yasbell, con el sobre en las manos y luego mostrando su Green Card, han conmovido a sus seguidores, que celebran con ella esta nueva etapa en la que, asegura, podrá vivir “con felicidad y seguridad” junto a su hijo. Ambos llegaron a Miami en mayo de 2023.

