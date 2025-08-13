Actriz cubana Yasbell Rodríguez se emociona hasta las lágrimas al recibir su residencia en EE.UU.

La actriz cubana Yasbell Rodríguez no pudo contener las lágrimas al abrir el sobre que contenía su ansiada residencia permanente en Estados Unidos. Entre sonrisas y gestos de incredulidad, compartió el emotivo momento en redes sociales, acompañado de un mensaje cargado de gratitud y esperanza.
“Hace apenas tres días recibí mi residencia y la de mi hijo (…) respiro con felicidad y seguridad en Estados Unidos después de tanto tiempo de agonía porque conocidos están presos o deportados y se vive una incertidumbre que agobia a muchos en este tiempo”, expresó.
Rodríguez contó que su proceso duró exactamente un año, un mes y cinco días desde la solicitud hasta la aprobación. “Hago este video para que sirva a tantos que temen ser sacados de los Estados Unidos de América y que han perdido sus trabajos y se están asfixiando sin esperanzas. Tengan fe, caballero, que el que bien obra en esta tierra no pierde sus oportunidades. Bendita sea cada familia como la mía y ser humano honesto que llega a este país a trabajar, lleno de ilusiones y ganas de avanzar”, dijo con visible emoción.
La actriz cerró su mensaje con una frase que resume su sentir: “Hoy se demuestra que cuando pensamos que las cosas son imposibles, se hacen los milagros”.
Las imágenes de Yasbell, con el sobre en las manos y luego mostrando su Green Card, han conmovido a sus seguidores, que celebran con ella esta nueva etapa en la que, asegura, podrá vivir “con felicidad y seguridad” junto a su hijo. Ambos llegaron a Miami en mayo de 2023.
Preguntas frecuentes sobre el proceso de residencia de cubanos en EE.UU.
¿Cuánto tiempo tardó Yasbell Rodríguez en obtener su residencia en EE.UU.?
Yasbell Rodríguez tardó un año, un mes y cinco días en obtener su residencia permanente en Estados Unidos desde que presentó la solicitud hasta que le fue aprobada.
¿Cuál es el significado del estatus migratorio I-220A para los cubanos en EE.UU.?
El estatus migratorio I-220A permite a los cubanos vivir en EE.UU. mientras regularizan su situación legal, aunque no garantiza una residencia permanente. Es un documento que certifica su entrada bajo libertad condicional mientras resuelven su estatus migratorio.
¿Qué mensaje compartió Yasbell Rodríguez tras recibir su residencia?
Yasbell Rodríguez expresó un mensaje de esperanza y gratitud, afirmando que "el que bien obra en esta tierra no pierde sus oportunidades", animando a otros migrantes a mantener la fe y seguir trabajando con honestidad y esfuerzo.
¿Por qué la obtención de la residencia es un momento tan emotivo para los cubanos en EE.UU.?
La obtención de la residencia permanente representa estabilidad y seguridad para los cubanos en EE.UU., permitiéndoles acceder a derechos plenos y la posibilidad de planificar un futuro más seguro, alejados de la incertidumbre que vivieron en su país de origen.
