Aly Sánchez celebra los premios a su documental "De Banao para el Mundo"

La actriz cubana Aly Sánchez vive un momento de celebración tras recibir en casa tres prestigiosos Telly Awards por su documental “De Banao para el Mundo”.

Este proyecto, que ya le había valido premios Emmy y un recorrido por importantes festivales internacionales, nació de la manera más sencilla: en la sala de su casa, compartiendo café y sueños junto a sus amigas Yulma García y Kristy Espinoza.

“Lo que empezó como una idea entre risas terminó llevándome a ganar EMMYs, recorrer festivales internacionales, llegar al Teatro Chino de Hollywood y proyectarse en lugares icónicos del cine”, expresó Sánchez.

Los Telly Awards, que desde hace más de 46 años reconocen lo mejor de la televisión, el streaming y el contenido digital a nivel mundial, se suman a la lista de logros de este documental que, con recursos limitados pero una visión clara, logró abrirse camino en la industria audiovisual.

“Lo logramos con muy pocos recursos, pero con un mensaje claro: No importa de dónde vengas ni con cuánto empieces. Si trabajas por tus sueños y confías en tu talento… los vas a lograr”, aseguró Aly.

La artista cubana sigue cumpliendo sueños en Estados Unidos, país que le abrió sus puertas hace 18 años.

