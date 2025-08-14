Cubanos lideran solicitudes de refugio en Brasil en 2025

Vídeos relacionados:
En el primer semestre de 2025, Brasil recibió 19,419 solicitudes de refugio de migrantes cubanos, un aumento del 60,8% respecto al mismo periodo de 2024, cuando se registraron 7,610 menos.
Los datos del Observatorio de las Migraciones (Obmigra), publicados en Facebook por el consultor en temas migratorios Alexei Padilla Herrera, muestran, además, que las peticiones de ciudadanos de la isla superan con amplitud a las de venezolanos, que sumaron 9,850 en ese lapso, consolidando a la comunidad cubana como la que más pide refugio en el país sudamericano.
Aprobaciones casi nulas
El balance revela una tasa de aceptación ínfima. Entre enero y junio de 2025, el Comité Nacional para los Refugiados (Conare) aprobó solo dos solicitudes de cubanos, rechazó nueve y archivó 10,965 expedientes.
Mientras miles llegan de forma irregular a Brasil —utilizando rutas a través de Guyana, Surinam y Guyana Francesa— el acceso a vías legales sigue siendo limitado, expuso Padilla en su post.
En los últimos seis meses, el Consulado brasileño en La Habana otorgó 445 visas de reunificación familiar, 838 de visita, 109 para estudios y apenas 10 por trabajo.
Este último permiso, que permite obtener residencia permanente sin las restricciones del estatus de refugiado, ha sido concedido a muy pocos cubanos: 14 en todo 2024 y solo cuatro en lo que va de 2025.
Un panorama que no cambia
En el mes de junio, se supo que los pedidos de refugio realizados por ciudadanos cubanos al gobierno de Brasil superaron por primera vez en 10 años a los de ciudadanos venezolanos, según datos divulgados por el Panel de Migración en Brasil, del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP).
De acuerdo con la publicación en Instagram de Portalg1, en el primer trimestre de 2025, Brasil recibió 9,467 solicitudes de refugio de cubanos, frente a 5,794 de venezolanos.
Vías de entrada y tránsito
La llegada de cubanos a Brasil ocurre principalmente por la región Norte, especialmente a través del municipio de Bonfim (Roraima), en la frontera con Guyana, y por la ciudad de Oiapoque (Amapá), limítrofe con la Guayana Francesa. También se reportan entradas por la frontera con Surinam, igualmente en territorio amapaense.
En los últimos años, en medio de la crisis migratoria y económica que atraviesa Cuba, Brasil se ha convertido en un destino atractivo para miles de migrantes cubanos que buscan nuevas oportunidades económicas y sociales fuera de su país de origen.
Preguntas frecuentes sobre la migración cubana a Brasil en 2025
¿Por qué ha aumentado el número de solicitudes de refugio de cubanos en Brasil en 2025?
El aumento en las solicitudes de refugio de cubanos en Brasil se debe principalmente a la crisis económica, política y social que atraviesa Cuba, que ha llevado a muchos ciudadanos a buscar nuevas oportunidades fuera de la isla. Además, las restricciones migratorias en Estados Unidos han desviado el flujo migratorio hacia otros países, como Brasil.
¿Cuál es la tasa de aceptación de solicitudes de refugio de cubanos en Brasil?
La tasa de aceptación de solicitudes de refugio de cubanos en Brasil es ínfima, ya que entre enero y junio de 2025, el Comité Nacional para los Refugiados (Conare) aprobó solo dos solicitudes de cubanos, rechazó nueve y archivó 10,965 expedientes. Esto refleja las dificultades que enfrentan los cubanos para obtener refugio en el país sudamericano.
¿Cuáles son las principales rutas de entrada de cubanos a Brasil?
Los cubanos llegan a Brasil principalmente por la región Norte, utilizando rutas a través de Guyana, Surinam y la Guayana Francesa, especialmente a través del municipio de Bonfim en Roraima y la ciudad de Oiapoque en Amapá. Estas rutas son populares debido a la facilidad de acceso y la ausencia de visado en algunos casos.
¿Por qué muchos cubanos eligen Brasil como destino en lugar de Estados Unidos?
Muchos cubanos eligen Brasil como destino debido a las restricciones migratorias implementadas por Estados Unidos bajo la administración de Donald Trump, que han dificultado el acceso a ese país. Brasil ofrece una alternativa más accesible para quienes buscan escapar de la crisis en Cuba y encontrar estabilidad económica y social.
¿Qué desafíos enfrentan los cubanos en Brasil?
Los cubanos enfrentan varios desafíos en Brasil, incluyendo dificultades para regularizar su estatus migratorio, barreras lingüísticas, discriminación y problemas para encontrar empleo formal. Además, el proceso de regularización puede ser lento y complicado, lo que deja a muchos en situaciones vulnerables.
