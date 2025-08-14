Cubanos lideran solicitudes de refugio en Brasil en 2025

Vídeos relacionados:

En el primer semestre de 2025, Brasil recibió 19,419 solicitudes de refugio de migrantes cubanos, un aumento del 60,8% respecto al mismo periodo de 2024, cuando se registraron 7,610 menos.

Los datos del Observatorio de las Migraciones (Obmigra), publicados en Facebook por el consultor en temas migratorios Alexei Padilla Herrera, muestran, además, que las peticiones de ciudadanos de la isla superan con amplitud a las de venezolanos, que sumaron 9,850 en ese lapso, consolidando a la comunidad cubana como la que más pide refugio en el país sudamericano.

Aprobaciones casi nulas

El balance revela una tasa de aceptación ínfima. Entre enero y junio de 2025, el Comité Nacional para los Refugiados (Conare) aprobó solo dos solicitudes de cubanos, rechazó nueve y archivó 10,965 expedientes.

Mientras miles llegan de forma irregular a Brasil —utilizando rutas a través de Guyana, Surinam y Guyana Francesa— el acceso a vías legales sigue siendo limitado, expuso Padilla en su post.

En los últimos seis meses, el Consulado brasileño en La Habana otorgó 445 visas de reunificación familiar, 838 de visita, 109 para estudios y apenas 10 por trabajo.

Este último permiso, que permite obtener residencia permanente sin las restricciones del estatus de refugiado, ha sido concedido a muy pocos cubanos: 14 en todo 2024 y solo cuatro en lo que va de 2025.

Un panorama que no cambia

En el mes de junio, se supo que los pedidos de refugio realizados por ciudadanos cubanos al gobierno de Brasil superaron por primera vez en 10 años a los de ciudadanos venezolanos, según datos divulgados por el Panel de Migración en Brasil, del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP).

De acuerdo con la publicación en Instagram de Portalg1, en el primer trimestre de 2025, Brasil recibió 9,467 solicitudes de refugio de cubanos, frente a 5,794 de venezolanos.

Vías de entrada y tránsito

La llegada de cubanos a Brasil ocurre principalmente por la región Norte, especialmente a través del municipio de Bonfim (Roraima), en la frontera con Guyana, y por la ciudad de Oiapoque (Amapá), limítrofe con la Guayana Francesa. También se reportan entradas por la frontera con Surinam, igualmente en territorio amapaense.

En los últimos años, en medio de la crisis migratoria y económica que atraviesa Cuba, Brasil se ha convertido en un destino atractivo para miles de migrantes cubanos que buscan nuevas oportunidades económicas y sociales fuera de su país de origen.

