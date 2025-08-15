Nuevas imágenes muestran la magnitud del derrumbe que sacudió Centro Habana

Fotos difundidas en redes sociales muestran el severo daño estructural del edificio en la céntrica esquina de San Rafael y Galiano, en Centro Habana, cuyo techo superior colapsó el jueves arrastrando también el del primer piso, hasta desplomarse sobre la planta baja.
Perfiles como el de Yusnaby Perez y Raymer Brown en Facebook mostraron videos e imágenes del hecho, que consternó a decenas de personas que presenciaron el rescate de personas atrapadas y la recuperación del cuerpo de un fallecido.
El derrumbe parcial cobró la vida de un trabajador del Café Boulevard y dejó atrapadas a varias personas.
La planta alta, utilizada como cuartería, arrastraba graves problemas constructivos agravados por las intensas lluvias de los últimos días, que sumaron humedad a una estructura centenaria ya debilitada.
Vecinos denuncian que el inmueble llevaba años declarado inhabitable, pero solo se maquillaba su fachada, mientras la crisis habitacional se profundiza y los recursos se concentran en hoteles, en lugar de viviendas para la población.
Preguntas frecuentes sobre el derrumbe en Centro Habana
¿Dónde ocurrió el derrumbe en Centro Habana?
El derrumbe ocurrió en la esquina de San Rafael y Galiano, en Centro Habana, afectando gravemente a un edificio cuya estructura ya estaba debilitada.
¿Cuántas personas resultaron afectadas por el derrumbe?
El derrumbe en Centro Habana cobró la vida de un trabajador del Café Boulevard y dejó atrapadas a varias personas, según informes de testigos y medios locales.
¿Cuáles fueron las causas del derrumbe en Centro Habana?
El edificio presentaba graves problemas estructurales agravados por las intensas lluvias, lo que llevó al colapso de su estructura centenaria.
¿Por qué no se tomaron medidas preventivas para evitar el derrumbe?
A pesar de que el inmueble estaba declarado inhabitable desde hace años, solo se maquillaba la fachada, sin abordar los problemas estructurales que llevaron al colapso.
