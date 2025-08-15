Nuevas imágenes muestran la magnitud del derrumbe que sacudió Centro Habana

Fotos difundidas en redes sociales muestran el severo daño estructural del edificio en la céntrica esquina de San Rafael y Galiano, en Centro Habana, cuyo techo superior colapsó el jueves arrastrando también el del primer piso, hasta desplomarse sobre la planta baja.

Perfiles como el de Yusnaby Perez y Raymer Brown en Facebook mostraron videos e imágenes del hecho, que consternó a decenas de personas que presenciaron el rescate de personas atrapadas y la recuperación del cuerpo de un fallecido.

Imágenes del edificio colapsado. Facebook Raymer Brown

El derrumbe parcial cobró la vida de un trabajador del Café Boulevard y dejó atrapadas a varias personas.

La planta alta, utilizada como cuartería, arrastraba graves problemas constructivos agravados por las intensas lluvias de los últimos días, que sumaron humedad a una estructura centenaria ya debilitada.

Vecinos denuncian que el inmueble llevaba años declarado inhabitable, pero solo se maquillaba su fachada, mientras la crisis habitacional se profundiza y los recursos se concentran en hoteles, en lugar de viviendas para la población.

Preguntas frecuentes sobre el derrumbe en Centro Habana