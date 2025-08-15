Filtración destapa control total y explotación de médicos cubanos en Angola

Cuba y Angola mantienen acuerdos de envío de personal sanitario bajo un sistema denunciado como explotación laboral y control político.

En hospitales y centros de salud de Angola, médicos cubanos viven bajo un régimen de control que comienza en el momento en que firman un contrato en La Habana y se prolonga hasta el último día de su misión.

La prueba está en un documento interno de la corporación estatal ANTEX S.A., obtenido por Martí Noticias, que describe un sistema de retención de salarios, confiscación de documentos y vigilancia sobre la vida privada que expertos califican como explotación laboral.

El contrato, vigente y firmado con un profesional de la salud, fija un salario de 598 dólares mensuales, pero en el terreno solo se entregan 200 en kwanzas (moneda oficial de Angola), a una tasa de cambio impuesta por la propia empresa, mientras el resto se queda en una cuenta en Cuba bajo control de ANTEX.

Ese dinero puede ser descontado para pagar “indemnizaciones” o “medidas disciplinarias”, y solo se recibe íntegro al final de la misión si no hay sanciones pendientes.

Las normas también regulan lo más íntimo, y es que los cooperantes deben entregar su pasaporte dos meses antes de que expire la visa, pedir permiso para viajar dentro de Angola, abstenerse de casarse o reconocer hijos en el país y comunicar cualquier relación “estable” con locales o extranjeros.

En el apartado 13.1.b, de acuerdo con Martí Noticias, los firmantes deben comprometerse a “mantener un comportamiento ético, político, social, laboral y moral revolucionario” y a “contribuir al prestigio de la Revolución”, convirtiendo el acuerdo laboral en una declaración de fidelidad política.

Según juristas y expertos, el contrato reúne varios indicadores de trabajo forzoso definidos por la Organización Internacional del Trabajo, lo que podría considerarse trata de personas con fines de explotación laboral, dijo la periodista Annarella Grimal a Mario J. Pentón de Martí Noticias.

No es la primera vez que las condiciones en Angola generan indignación. En febrero, médicos cubanos denunciaron a CiberCuba que ANTEX les había recortado a la mitad el estipendio mensual para alimentación “por falta de liquidez”, dejándolos con apenas 100 dólares en mano para vivir, mientras sus jefes de misión se alojaban en hoteles y tenían cubiertas todas sus necesidades.

Sin embargo, esta filtración llega justo cuando Estados Unidos ha endurecido su ofensiva contra el programa de exportación de servicios médicos de La Habana.

El miércoles, el secretario de Estado, Marco Rubio, anunció sanciones migratorias contra funcionarios de Cuba, Brasil, países africanos, Granada y exdirectivos de la Organización Panamericana de la Salud, acusados de participar en un esquema global de trabajo forzoso.

Rubio calificó programas como Mais Médicos en Brasil y otras brigadas como “estafas diplomáticas” y advirtió a los países que contratan personal bajo estas condiciones que “deberían pensarlo dos veces”.

Washington y organismos internacionales llevan años denunciando que el régimen cubano retiene gran parte del salario de sus profesionales, restringe su movilidad y los utiliza como herramienta de influencia política.

Pese a las críticas, el canciller Bruno Rodríguez aseguró que Cuba no renunciará a estas misiones, que actualmente emplean a más de 24,000 trabajadores en 56 países, y las defendió como “solidarias” y “salvadoras de vidas”.

Para los afectados, como los médicos en Angola, esas palabras contrastan con una realidad de control férreo, precariedad y promesas incumplidas.

