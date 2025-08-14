Régimen cubano afirma que no abandonará la exportación de servicios médicos tras sanciones de EE.UU.

Vídeos relacionados:

El régimen cubano afirmó este miércoles que continuará enviando brigadas médicas al extranjero, a pesar de las nuevas sanciones anunciadas por Estados Unidos contra funcionarios de la isla y de otros países vinculados a este programa.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, informó que Washington impondrá restricciones de visado a varios funcionarios de Cuba, así como de países africanos y de Granada, por su presunta participación en un esquema de trabajo forzoso asociado a la exportación de servicios médicos cubanos.

En respuesta, desde la capital cubana el canciller Bruno Rodríguez Parrilla calificó las sanciones de “imposición y agresión” y aseguró que “Cuba continuará prestando servicios” médicos en el extranjero.

En la misma línea, el vicecanciller Carlos Fernández de Cossío afirmó que los programas son “absolutamente legítimos” y que “salvan vidas y alivian comunidades” en decenas de países.

El Gobierno cubano sostiene que se trata de “misiones solidarias” y no de explotación laboral, y en la última sesión parlamentaria reveló que más de 24,000 trabajadores de la salud se encuentran actualmente cumpliendo contratos en el exterior.

Sin embargo, diversos informes con testimonios de médicos participantes en estos programas desmienten al régimen de La Habana.

Washington y diversas organizaciones internacionales sostienen que La Habana utiliza a médicos y otros profesionales de la salud como herramienta de influencia política y fuente de ingresos, en condiciones que violan estándares laborales internacionales.

En un mensaje publicado en la red social X, Rubio acusó a “funcionarios cómplices del régimen cubano” de organizar y mantener estas misiones bajo condiciones laborales coercitivas, y advirtió a los gobiernos que las contratan que “deberían pensarlo dos veces” antes de continuar con este tipo de acuerdos.

Las medidas anunciadas por Estados Unidos forman parte de una estrategia más amplia para presionar al régimen cubano y a sus aliados, con el fin de desmantelar lo que considera una red internacional de trabajo forzoso.

En junio, Washington ya había aplicado restricciones similares contra funcionarios centroamericanos vinculados a la contratación de médicos cubanos.

Pese a las críticas y sanciones, el Gobierno de la isla ha reiterado que no renunciará a uno de sus programas más rentables y emblemáticos, clave para la entrada de divisas y para su proyección internacional.

