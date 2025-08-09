Medios destapan que millonario programa de médicos cubanos en México está sin control ni evaluación oficial

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, durante una conferencia en la que se presenta un programa del IMSS (Imagen de Referencia)

Ni la Secretaría de Salud, ni el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ni el IMSS-Bienestar saben si los médicos cubanos que trabajan en México están cumpliendo con el objetivo para el que fueron contratados, el cual dicen que fue atender zonas rurales y marginadas donde los profesionales mexicanos no aceptan laborar.

Según una investigación de El Universal, basada en solicitudes de transparencia, ninguna de las tres instituciones posee métricas, indicadores ni reportes sobre el rendimiento, productividad o especialización de los galenos enviados por el régimen de La Habana desde 2022. En la práctica, se “tiran la pelota” entre ellas para definir quién debe dar la información, mientras la evaluación oficial nunca aparece.

Captura de Facebook/La Opción

La prensa mexicana ha sido especialmente incisiva en el seguimiento de la labor de los médicos cubanos en el país. Las investigaciones no solo apuntan a la opacidad en el uso de recursos públicos, sino también a denuncias de explotación humana, la infiltración de agentes de la Seguridad del Estado cubana en las misiones y los pagos millonarios que llegan al régimen de Miguel Díaz-Canel.

Estos reportajes han puesto bajo la lupa un programa que, aunque defendido por el gobierno de Claudia Sheinbaum y de su antecesor Andrés Manuel López Obrador, es señalado internacionalmente como un mecanismo político y económico que beneficia más a La Habana que a los pacientes que dice servir.

Un gasto millonario sin rendición de cuentas

La colaboración sanitaria, defendida recientemente por Sheinbaum pese a las críticas de Estados Unidos y organismos internacionales, ha costado a México más de 2 mil 19 millones de pesos (unos 105 millones de dólares) en menos de tres años.

De ese monto, una parte ha ido directamente a la empresa estatal cubana Comercializadora de Servicios Cubanos, mientras el resto cubre hospedaje, transporte, alimentación especial y chofer permanente para los brigadistas.

Aun así, IMSS, IMSS-Bienestar y la Secretaría de Salud admiten desconocer datos clave como el número de consultas realizadas, jornadas cubiertas o ubicación exacta de cada médico. Tampoco saben cuánto de ese dinero llega a manos de los profesionales, clasificados como “colaboradores externos” y no como empleados.

El programa forma parte del modelo de exportación de servicios médicos que el propio gobierno cubano reconoce como fuente estratégica de divisas, con más de 24,000 trabajadores de la salud desplegados en el exterior.

Washington y organizaciones de derechos humanos lo califican de “esclavitud moderna”, alegando que los profesionales sufren retención de pasaportes, vigilancia y deducciones salariales abusivas.

Mientras Bahamas ha optado por pagar directamente a los médicos para evitar beneficiar al régimen, México mantiene el esquema actual, que transfiere los fondos a La Habana sin control público sobre su distribución ni sobre los resultados del servicio.

La falta de evaluaciones no solo deja en la opacidad el uso de recursos públicos mexicanos, sino que también agrava el drama de miles de médicos cubanos que trabajan en el extranjero bajo contratos impuestos y sin garantías laborales.

En la isla, hospitales vacíos, escasez de personal y el éxodo de profesionales siguen marcando la crisis sanitaria, mientras el gobierno prioriza la exportación de sus servicios médicos como negocio.

