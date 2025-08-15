Cubana se emociona hasta las lágrimas al escuchar el nuevo tema de Lenier: "Juro que solo quería bailar"

Una cubana residente en el extranjero no pudo contener las lágrimas al escuchar por primera vez “El Barrio”, canción que forma parte del último trabajo discográfico del cantautor cubano Lenier Mesa, titulado EL BARRIO.

El momento fue compartido en su cuenta de TikTok, donde se le ve visiblemente emocionada, con los ojos enrojecidos y una expresión de profunda nostalgia.

Vestida con una camiseta con la bandera de Cuba y el mensaje “¡Sálvese quien pueda!”, la mujer transmite el impacto que la música de Lenier provoca en muchos de sus compatriotas que viven lejos de la isla.

“El Barrio” es uno de los temas más íntimos y sentimentales del álbum, en el que Lenier repasa memorias, emociones y vivencias personales que conectan con la experiencia de miles de cubanos en el exilio.

La interpretación del artista y la carga emotiva de la letra han generado reacciones similares en redes sociales, donde abundan los comentarios de identificación y apoyo.

El video de la reacción se ha viralizado en TikTok, mientras el álbum EL BARRIO continúa sumando reproducciones en plataformas digitales y consolidando a Lenier Mesa como una de las voces más influyentes de la música cubana contemporánea.

Lo más leído hoy:

Preguntas frecuentes sobre el impacto emocional de la música de Lenier Mesa y el EP "El Barrio"