Cubana se emociona hasta las lágrimas al escuchar el nuevo tema de Lenier: "Juro que solo quería bailar"

La canción "El Barrio" de Lenier Mesa provoca nostalgia en cubanos en el extranjero, destacando su conexión emocional con el exilio. El tema se viraliza en TikTok, consolidando a Lenier en la música cubana.

Viernes, 15 Agosto, 2025 - 11:46

Cubana en USA Foto © @dillianissollet / TikTok

Una cubana residente en el extranjero no pudo contener las lágrimas al escuchar por primera vez “El Barrio”, canción que forma parte del último trabajo discográfico del cantautor cubano Lenier Mesa, titulado EL BARRIO.

El momento fue compartido en su cuenta de TikTok, donde se le ve visiblemente emocionada, con los ojos enrojecidos y una expresión de profunda nostalgia.

Vestida con una camiseta con la bandera de Cuba y el mensaje “¡Sálvese quien pueda!”, la mujer transmite el impacto que la música de Lenier provoca en muchos de sus compatriotas que viven lejos de la isla.

“El Barrio” es uno de los temas más íntimos y sentimentales del álbum, en el que Lenier repasa memorias, emociones y vivencias personales que conectan con la experiencia de miles de cubanos en el exilio.

La interpretación del artista y la carga emotiva de la letra han generado reacciones similares en redes sociales, donde abundan los comentarios de identificación y apoyo.

El video de la reacción se ha viralizado en TikTok, mientras el álbum EL BARRIO continúa sumando reproducciones en plataformas digitales y consolidando a Lenier Mesa como una de las voces más influyentes de la música cubana contemporánea.

Preguntas frecuentes sobre el impacto emocional de la música de Lenier Mesa y el EP "El Barrio"

¿Por qué la canción "El Barrio" de Lenier Mesa emociona tanto a los cubanos en el extranjero?

La canción "El Barrio" de Lenier Mesa conecta profundamente con las experiencias y emociones de muchos cubanos en el exilio, ya que habla de recuerdos, vivencias y el amor por Cuba. La música y la letra cargadas de nostalgia tocan el corazón de quienes han dejado la isla, evocando un sentido de pertenencia y añoranza.

¿Qué temas aborda el EP "El Barrio" y quiénes colaboran en él?

El EP "El Barrio" de Lenier Mesa rinde homenaje a sus orígenes y a Cuba, abordando temas personales y sociales que reflejan la vida en la isla. Cuenta con colaboraciones de artistas como Haryson, Wampi, El Chulo, L Kimii y Yordi, quienes comparten sus propias historias y experiencias, promoviendo la unidad y el orgullo cultural entre los cubanos.

¿Cómo ha sido recibido el EP "El Barrio" en las redes sociales?

El EP "El Barrio" ha sido muy bien recibido en redes sociales, generando una gran cantidad de reacciones positivas y comentarios de identificación por parte de los cubanos. La carga emotiva de las canciones y la representación de la vida en la isla han resonado profundamente con quienes viven tanto dentro como fuera de Cuba.

¿Qué otro tema popular de Lenier Mesa ha conmovido a sus seguidores?

Además de "El Barrio", el tema "Cómo te pago" de Lenier Mesa ha conmovido a sus seguidores, especialmente por su interpretación frente a una madre con alzhéimer. La canción, que agradece a las madres por su amor y sacrificio, ha tocado el corazón de miles, destacando la sensibilidad del artista y su conexión con el público.

Yare Grau

Natural de Cuba, pero vivo en España. Estudié Comunicación Social en la Universidad de La Habana y posteriormente me gradué en Comunicación Audiovisual en la Universidad de Valencia. Actualmente formo parte del equipo de CiberCuba como redactora en la sección de Entretenimiento.

