Denuncian a Ultrack a la policía por presunto maltrato animal y este responde: "Ese perro está mejor alimentado que tú"

Una nueva polémica rodea al influencer cubano Ultrack, luego de que alguien lo denunciara a la policía por presunto maltrato animal. La situación devino en que una oficial acudió a su vivienda para verificar el estado de sus mascotas.

El artista, bastante molesto, respondió en una directa en redes sociales con un mensaje para quien lo denunció a las autoridades.

"La persona que llamó preocupada por el perro, ya el oficial vino, está chequeando al perro, que tiene agua, que tiene comida, está bien alimentado, miren qué clase perrazo ese, la otra también está bien alimentada", dijo Ultrack mostrando a una de sus mascotas, un perro grande negro que a simple vista parece en buen estado físico y bien alimentado.

Ultrack no se quedó solo ahí y arremetió contra quien realizó la denuncia: "Si tú tienes alguna preocupación por mis perros puedes venir y dormir aquí afuera con ellos, porque no hay ninguna ley que diga que los perros no pueden estar afuera. Así que vuelve a llamar o ven y duerme con el perro acá afuera".

Sin filtros, Ultrack cerró su mensaje con una frase que no dejó margen a réplica: “A la persona que le preocupó y me llamó a la policía por los perros, ese perro está mejor alimentado que tú”.

La directa fue compartida por el perfil Papel Encara, y en las imágenes también se observa a la agente interactuando con uno de los perros y a su lado la pareja del influencer Claudia Artiles.

Hace unos días a ella también la denunciaron ante el departamento de familia acusándola de no cuidar bien a su hijo Marlon y de ser alcohólica, algo que ella misma hizo público respondiendo a estas acusaciones.

