Bomberos rescatan a un perrito de una casa en llamas en Guantánamo

Los bomberos de Guantánamo protagonizaron el rescate de un cachorro que quedó atrapado en un incendio de pequeñas proporciones en una casa.

Según el reporte de una fuente oficialista, el actuar de los bomberos evitó además “una posible explosión de un cilindro de gas licuado (balita)” que “pudo haber ocasionado consecuencias mucho más graves”.

Facebook / Alexander Rios Cruz

“El siniestro ocurrió en una vivienda del segundo nivel, en la calle San Lino entre 15 y 16 Sur, aparentemente por un cortocircuito mientras se cargaba un ventilador”, precisó la fuente.

Los dueños de la casa “solicitaron ayuda para rescatar a un cachorro atrapado dentro de la casa y en serio peligro”, relató.

Facebook / Alexander Rios Cruz

Finalmente, “gracias a la valentía y entrega de los bomberos, el pequeño fue rescatado con vida, provocando emoción y alivio entre todos los presentes”.

El post de Alexander Ríos Cruz incluyó imágenes del rescate que dieron cuenta de la fuerza del incendio y la eficiencia de los bomberos.

Facebook / Alexander Rios Cruz

En medio de las severas limitaciones materiales y el desgaste institucional, los comandos de bomberos en Cuba continúan llevando a cabo labores de rescate de alto riesgo, teniendo como máxima prioridad salvar vidas.

Hace unos días, en una complicada y riesgosa operación de rescate, un equipo de bomberos y rescatistas del Comando 25 de Holguín actuó con rapidez y destreza para evacuar de su hogar a una anciana de 83 años que sufrió una grave caída, la cual le provocó una fractura de cadera.

El rescate fue calificado de “alto riesgo” debido a las “dificultades estructurales” de la vivienda, ubicada en un segundo piso, y a que la anciana se encontraba en pánico y muy adolorida, subrayó la fuente.

