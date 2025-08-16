Sudáfrica: Crece el escándalo por vuelo millonario a Cuba y el Gobierno sale a defenderse

Vídeos relacionados:
El Ejército sudafricano y el Departamento de Defensa salieron a justificar el gasto de 34 millones de rands (casi 1,9 millones de dólares) en un vuelo chárter de lujo a Cuba, en medio de la indignación ciudadana y las críticas de la oposición que denuncian un derroche insultante en tiempos de crisis.
La Fuerza de Defensa Nacional de Sudáfrica (SANDF) aseguró que el avión, contratado a la empresa Cobra Aviation, fue necesario para repatriar a 212 estudiantes de medicina e ingeniería formados en la isla, y negó que la ceremonia de graduación celebrada en La Habana fuese la razón del viaje.
“El vuelo se organizó por razones logísticas y de seguridad, para garantizar el retorno seguro del personal desplegado”, declaró el Departamento de Defensa en un comunicado publicado por el diario sudafricano IOL.
La explicación llega después de que la opositora Alianza Democrática (DA) revelara que el avión, equipado con cabina de clase ejecutiva y comodidades reservadas para generales, trasladó a estudiantes y altos mandos, además de 19 ciudadanos cubanos que viajaron de regreso a la isla en el tramo de ida.
“El avión estaba diseñado para incluir una cabina de clase ejecutiva con refrigerios gourmet, cubiertos finos, almohadas de lujo y catering de lujo. Al menos 25 asientos de clase ejecutiva estaban reservados para generales y personal de mando de la SANDF”, declaró el DA.
Para el DA, esto demuestra que la SANDF terminó subsidiando, con dinero público, la logística bilateral con La Habana.
El escándalo crece porque el gasto se produce mientras el ejército sudafricano atraviesa una profunda crisis con submarinos fuera de servicio, soldados que dependen de donaciones para conseguir botas y uniformes, proveedores impagos y una moral en caída libre.
“Es un insulto a los sudafricanos”, denunció el portavoz opositor Chris Hattingh, quien calificó la operación de “escandalosa e injustificable”.
Pretoria defendió que, sin capacidad de transporte aéreo estratégico, el fletamento externo es “la única solución viable” y que un vuelo comercial para más de 200 personas habría sido más complejo y costoso. La aeronave se adquirió mediante el contrato transversal RT61, en total cumplimiento con la normativa de la cadena de suministro del Tesoro Nacional, aseguraron.
También insistieron en que los ciudadanos cubanos transportados no aumentaron el costo del chárter, sino que fueron parte de la “coordinación de movimiento bilateral de larga data”.
De acuerdo con una declaración del Director de Comunicación Corporativa de Defensa, Contralmirante (JG) Príncipe Tshabalala, “el Departamento reconoce las susceptibilidades en torno a estos acuerdos y se compromete a revisar los procedimientos para garantizar una mayor transparencia y confianza pública en futuros despliegues".
En tanto, el portavoz del DA para Defensa y Veteranos Militares, Chris Hattingh, afirmó que “este viaje refleja un patrón de lujo militarizado a expensas de la rendición de cuentas pública. La Fiscalía investigará el coste total, el proceso de aprobación y el impacto del Proyecto Kgala; la publicación del registro de auditoría, el análisis de coste-beneficio y el informe de vuelo; una revisión urgente por parte del Comité Permanente de Cuentas Públicas (SCOPA); y la posible remisión al Defensor del Pueblo por despilfarro y malversación de fondos públicos”.
La polémica revive el debate sobre los acuerdos de cooperación militar entre Sudáfrica y Cuba, que en los últimos años han costado a Pretoria cientos de millones de dólares y que la oposición considera fallidos.
El año pasado, el gobierno sudafricano canceló un convenio de entrenamiento aéreo con La Habana porque los cadetes regresaban incapaces de operar bajo los estándares locales y debían ser reentrenados desde cero.
Más allá del cruce político en Sudáfrica, el episodio resuena en Cuba como un recordatorio de cómo el régimen de la isla sigue recibiendo oxígeno económico de sus aliados internacionales, a costa del bolsillo de contribuyentes extranjeros, mientras los cubanos enfrentan una de las peores crisis sociales y económicas de las últimas décadas.
Preguntas frecuentes sobre el escándalo del vuelo millonario a Cuba desde Sudáfrica
¿Por qué el gobierno de Sudáfrica gastó 34 millones de rands en un vuelo a Cuba?
El Ejército sudafricano justificó el gasto en un vuelo chárter de lujo a Cuba para repatriar a 212 estudiantes de medicina e ingeniería formados en la isla, alegando razones logísticas y de seguridad. Sin embargo, la oposición considera que es un derroche injustificable en tiempos de crisis, señalando que el vuelo también incluyó a altos mandos militares y ciudadanos cubanos, lo que ha generado sospechas de subsidios a la logística bilateral entre ambos países.
¿Qué críticas ha recibido el gobierno sudafricano por el vuelo a Cuba?
La oposición sudafricana y sectores sociales han criticado duramente al gobierno por este gasto millonario, considerándolo un insulto a la ciudadanía en medio de una crisis económica interna. Se argumenta que el gasto no tiene valor operativo ni estratégico para el país y que el ejército enfrenta problemas más urgentes, como la falta de equipo y uniformes para los soldados.
¿Cuál es la relación entre Sudáfrica y Cuba en términos militares y económicos?
La cooperación militar entre Sudáfrica y Cuba tiene más de una década de historia, incluyendo el envío de soldados sudafricanos para formarse en academias cubanas y la contratación de técnicos militares y médicos de la isla. Estos acuerdos han costado a Pretoria cientos de millones de dólares, pero han sido objeto de críticas por su eficacia y por el gasto de recursos públicos en medio de una crisis interna.
¿Qué impacto tiene este escándalo sobre la percepción pública y los acuerdos con Cuba?
El escándalo ha intensificado el rechazo público hacia los acuerdos de cooperación con Cuba, considerados por muchos como un fracaso que desperdicia recursos en tiempos de necesidad. La oposición ha solicitado investigaciones parlamentarias y revisiones de estos acuerdos, mientras que en Cuba, el episodio subraya cómo el régimen sigue beneficiándose de sus aliados internacionales, a costa de contribuyentes extranjeros.
