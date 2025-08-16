Rancho Luna, la joya costera de Cienfuegos que se hunde entre la basura y el abandono

Vídeos relacionados:

Rancho Luna, considerada la playa más emblemática de Cienfuegos, recibe cada verano miles de visitantes de la provincia y de territorios cercanos como Villa Clara y Sancti Spíritus, pero el flujo masivo de vacacionistas, sumado al maltrato ambiental, ha provocado un grave deterioro de la zona.

El paisaje está marcado por desperdicios que se acumulan sobre la arena y en el mar: huesos de pollo, espinas de pescado, cristales rotos, latas, botellas, semillas de frutas, papeles, nylons, hojas y troncos, además de una visible acumulación de restos coralinos que empañan la belleza del enclave.

La situación se agrava en los fondos marinos, donde proliferan envases y desechos de todo tipo que convierten al litoral en un espacio cada vez menos atractivo y más inseguro para los bañistas, reveló el periódico oficial 5 de Septiembre.

Según el medio, el gobierno y las empresas locales hacen un “enorme esfuerzo” para ofrecer servicios de comida, bebidas, alquiler de botes inflables y venta de artículos playeros.

Pero, contrastó, “Rancho Luna duele, y pide a gritos más dedicación hacia ella por parte de visitantes y quienes se encargan de su administración”.

La zona de playa, que debería ser orgullo y refugio para los cienfuegueros, se transforma cada día en símbolo de desidia y un espacio natural que languidece.

En Cienfuegos, considerada históricamente como la ciudad más limpia del país, la basura ha comenzado a conquistar calles y espacios públicos, especialmente tras eventos como la feria de La Calzada.

Un artículo de opinión publicado por el medio de prensa semanas atrás, apuntó tanto a la falta de recogida como a la escasa conciencia cívica y ausencia de control gubernamental.

En la central provincia, la problemática de la basura ha sido denunciada en múltiples ocasiones, tanto por la acumulación en las calles y playas como por la falta de eficiencia en la recogida por parte de Comunales. La situación se agrava, especialmente en el litoral, donde desechos se mezclan con animales muertos en descomposición, creando un ambiente insalubre.

En municipios como Aguada de Pasajeros, el vertedero Real Campiña ha llegado a amenazar la salud de los pobladores ante la mirada indolente de las autoridades cienfuegueras, de acuerdo con las denuncias de residentes locales.

Asimismo, las costas de Matanzas presentan un panorama alarmante por la acumulación de plásticos, latas, nailon y hasta electrodomésticos, reflejando una falta de cultura ambiental y gestión de residuos.

Desde el río Canímar hasta la playa de El Tenis, la basura invade las arenas, contaminando el paisaje y poniendo en riesgo la fauna, flora y bañistas. Aunque algunos atribuyen el problema a la falta de colectores, la evidencia señala negligencia ciudadana e institucional, agravando un problema que crece con el verano, reflejó en junio el periódico provincial Girón.

La acumulación de basura se ha convertido en un problema recurrente en varias ciudades cubanas, con graves implicaciones para la salud pública.

En Santiago de Cuba, el antiguo Hotel Venus fue convertido en basurero por falta de gestión estatal, en medio del abandono del patrimonio arquitectónico.

Mientras, en el Vedado habanero, vecinos denunciaron la proliferación de basureros y vertederos ilegales incluso cerca de hospitales, en plena temporada ciclónica, alertando de una posible crisis sanitaria mayor.

