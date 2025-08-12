Confirman 24 feminicidios en Cuba en lo que va de año

Vídeos relacionados:
Las plataformas feministas Yo Sí Te Creo en Cuba (YSTCC) y el Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT) confirmaron este martes un total de 24 feminicidios en el país entre enero y el 12 de agosto de 2025, tras verificar dos nuevos casos ocurridos en la última semana.
El 5 de agosto, Milagros Batista Estévez, de 56 años, fue asesinada por su expareja en su vivienda del reparto Alex Urquiola, en la ciudad de Holguín, a pesar de que la víctima había denunciado previamente la violencia ante la policía, señala la publicación en Facebook.
Un día antes, el 4 de agosto, Mailenis Blanco Amor, de 47 años, fue atacada en su casa en Puerta de Golpe, Pinar del Río, por tres hombres que se hicieron pasar por policías.
Aunque los agresores actuaron en el marco de un robo, las organizaciones señalan que hubo un claro sesgo de género, ya que esperaron a que la mujer estuviera sola y ejercieron violencia desmedida contra ella.
Durante el reciente cierre temporal de YSTCC por autocuidado, se verificaron los asesinatos de Melisa Rivero Bacallao (24 años), el 8 de julio en Limonar, Matanzas; Leysi Liettis Cascaret Casero (22 años), y de Yailín Carrasco Pérez (29 años), el 22 de julio en Cienfuegos.
También los de Yailín Requejo Miranda (41 años), el 13 de julio en Holguín y Kenia Rodríguez Mora (49 años), el 28 de julio en Lawton, La Habana.
Todos estos crímenes fueron documentados a través de medios de prensa, reportes ciudadanos y activistas, y posteriormente confirmados con fuentes comunitarias.
Las organizaciones alertaron que continúan investigando nuevos reportes en Holguín, Santiago de Cuba, Villa Clara y Camagüey.
También instaron a la ciudadanía a denunciar cualquier caso de violencia extrema de género, subrayando que “denunciar estos crímenes no es delito”.
En su comunicado, YSTCC y OGAT lamentaron que la violencia machista siga en aumento y recordaron que el Estado cubano carece de mecanismos efectivos para prevenir y frenar estos hechos, mientras crece la criminalidad general en el país.
Preguntas frecuentes sobre feminicidios en Cuba
¿Cuántos feminicidios se han confirmado en Cuba en 2025?
Hasta el 12 de agosto de 2025, se han confirmado 24 feminicidios en Cuba, según las plataformas feministas Yo Sí Te Creo en Cuba (YSTCC) y el Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT). Estas cifras son resultado de un subregistro realizado por estas organizaciones independientes, ya que el régimen cubano no reconoce oficialmente el término "feminicidio".
¿Qué mecanismos tiene el Estado cubano para prevenir los feminicidios?
El Estado cubano carece de mecanismos efectivos para prevenir y frenar los feminicidios. Las plataformas feministas han criticado la falta de políticas públicas adecuadas y de un marco legal que tipifique el feminicidio como delito en el Código Penal. A pesar de los llamados urgentes de las organizaciones feministas, el régimen sigue sin implementar medidas estructurales para abordar este grave problema.
¿Cuál es la reacción de la sociedad civil cubana ante los feminicidios?
La sociedad civil cubana, a través de organizaciones como YSTCC y OGAT, ha asumido un papel crucial en la visibilización y denuncia de los feminicidios. Estas plataformas instan a la ciudadanía a denunciar cualquier caso de violencia extrema de género, destacando que "denunciar estos crímenes no es delito". Sin embargo, enfrentan obstáculos como la falta de acceso a redes de apoyo y servicios públicos, especialmente en zonas rurales.
¿Cómo afecta la violencia machista a las familias en Cuba?
La violencia machista deja a muchos menores en situación de orfandad materna, sin protección ni atención del Estado. Las organizaciones feministas han alertado sobre la falta de programas específicos de atención y reparación para estos niños y niñas, subrayando la necesidad de políticas públicas que aborden esta problemática de manera integral.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un periodista antes de su publicación.