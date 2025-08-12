Confirman 24 feminicidios en Cuba en lo que va de año

Vídeos relacionados:

Las plataformas feministas Yo Sí Te Creo en Cuba (YSTCC) y el Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT) confirmaron este martes un total de 24 feminicidios en el país entre enero y el 12 de agosto de 2025, tras verificar dos nuevos casos ocurridos en la última semana.

El 5 de agosto, Milagros Batista Estévez, de 56 años, fue asesinada por su expareja en su vivienda del reparto Alex Urquiola, en la ciudad de Holguín, a pesar de que la víctima había denunciado previamente la violencia ante la policía, señala la publicación en Facebook.

Un día antes, el 4 de agosto, Mailenis Blanco Amor, de 47 años, fue atacada en su casa en Puerta de Golpe, Pinar del Río, por tres hombres que se hicieron pasar por policías.

Aunque los agresores actuaron en el marco de un robo, las organizaciones señalan que hubo un claro sesgo de género, ya que esperaron a que la mujer estuviera sola y ejercieron violencia desmedida contra ella.

Durante el reciente cierre temporal de YSTCC por autocuidado, se verificaron los asesinatos de Melisa Rivero Bacallao (24 años), el 8 de julio en Limonar, Matanzas; Leysi Liettis Cascaret Casero (22 años), y de Yailín Carrasco Pérez (29 años), el 22 de julio en Cienfuegos.

Lo más leído hoy:

También los de Yailín Requejo Miranda (41 años), el 13 de julio en Holguín y Kenia Rodríguez Mora (49 años), el 28 de julio en Lawton, La Habana.

Todos estos crímenes fueron documentados a través de medios de prensa, reportes ciudadanos y activistas, y posteriormente confirmados con fuentes comunitarias.

Las organizaciones alertaron que continúan investigando nuevos reportes en Holguín, Santiago de Cuba, Villa Clara y Camagüey.

También instaron a la ciudadanía a denunciar cualquier caso de violencia extrema de género, subrayando que “denunciar estos crímenes no es delito”.

En su comunicado, YSTCC y OGAT lamentaron que la violencia machista siga en aumento y recordaron que el Estado cubano carece de mecanismos efectivos para prevenir y frenar estos hechos, mientras crece la criminalidad general en el país.

Preguntas frecuentes sobre feminicidios en Cuba