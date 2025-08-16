Eduardo Antonio responde a burlas de Alexander Otaola: "Yo estoy en talla"

Alexander Otaola volvió a encender la polémica, esta vez con duras críticas al cantante cubano Eduardo Antonio, quien recientemente celebró sus 50 años de carrera artística con un show en el Flamingo Theater Bar de Miami.
Durante su programa, Otaola se burló del espectáculo de El Divo de Placetas, al que calificó de "cabareteo", minimizando la trayectoria del artista. “La vida artística de Eduardo ha sido eso, cabareteo, un buscar por aquí, buscar por allá. Meter cabeza en Televisa, meter cabeza en el video de Celia Cruz, un sobreviviente”, afirmó el presentador.
Pero no se quedó ahí. También criticó duramente a los bailarines, el vestuario del artista y hasta su aspecto físico: “Más de dos o tres mesas de las que estaban adelante en el Flamingo Theater Bar el fin de semana me llamaron y me dijeron ‘El Divo está acabado, El Divo no es lo que se ve en redes’, y dije claro, en vivo no se puede tirar el filtro”, comentó.
Eduardo Antonio no tardó en responderle a través de sus redes sociales con un mensaje directo, lleno de ironía y sin filtros.
“Yo no tengo culpa de haber sido cesárea, ustedes fueron cagados igual que los monos, igualadas del monte. Sigan dándome promoción gratis. Se les agradece. Los reyes de la edición manipulada, pero no se preocupen, yo estoy en talla y además tengo una clínica”, le dijo El Divo.
En la misma publicación, el cantante aseguró que su centro estético lo mantiene en forma y lanzó otra indirecta: “Ustedes son unas feísimas todas. Mi clínica Huka no me dejará caer. En cambio, ustedes, no tienen arreglo. El ácido hialurónico cuando las ve llegar cambia su fecha de vencimiento y pone ‘no disponible para gatas igualadas’”.
La disputa mediática entre Otaola y Eduardo Antonio parece lejos de terminar, y como siempre, las redes no se han quedado al margen.
Preguntas frecuentes sobre la polémica entre Eduardo Antonio y Alexander Otaola
¿Cuál fue la respuesta de Eduardo Antonio a las críticas de Alexander Otaola?
Eduardo Antonio respondió a las críticas de Alexander Otaola con ironía y sin filtros a través de sus redes sociales. El cantante agradeció la "promoción gratis" que le estaba dando Otaola y aseguró que su clínica estética lo mantiene en forma, lanzando indirectas sobre el aspecto físico del presentador.
¿Por qué Alexander Otaola se burló del espectáculo de Eduardo Antonio?
Alexander Otaola se burló del espectáculo de Eduardo Antonio, calificándolo de "cabareteo" y minimizando su trayectoria artística. Criticó el show en el Flamingo Theater Bar, así como el vestuario y aspecto físico del cantante, argumentando que en vivo no se puede usar "filtros" como en las redes sociales.
¿Cómo ha respondido Eduardo Antonio a los ataques homofóbicos en redes sociales?
Eduardo Antonio ha respondido firmemente a los ataques homofóbicos en redes sociales exigiendo respeto y denunciando públicamente estos comentarios. Ha utilizado sus plataformas para visibilizar el odio y promover la empatía y el respeto, defendiendo la diversidad y rechazando cualquier tipo de discriminación.
¿Qué significan las celebraciones por los 50 años de carrera de Eduardo Antonio?
Las celebraciones por los 50 años de carrera de Eduardo Antonio representan un homenaje a su trayectoria artística y su conexión con el público. El evento en el Flamingo Theater Bar de Miami reunió a varios artistas y personalidades, destacando su influencia en la música y el entretenimiento cubano y latinoamericano.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un periodista antes de su publicación.