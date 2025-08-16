Eduardo Antonio responde a burlas de Alexander Otaola: "Yo estoy en talla"

Alexander Otaola volvió a encender la polémica, esta vez con duras críticas al cantante cubano Eduardo Antonio, quien recientemente celebró sus 50 años de carrera artística con un show en el Flamingo Theater Bar de Miami.

Durante su programa, Otaola se burló del espectáculo de El Divo de Placetas, al que calificó de "cabareteo", minimizando la trayectoria del artista. “La vida artística de Eduardo ha sido eso, cabareteo, un buscar por aquí, buscar por allá. Meter cabeza en Televisa, meter cabeza en el video de Celia Cruz, un sobreviviente”, afirmó el presentador.

Pero no se quedó ahí. También criticó duramente a los bailarines, el vestuario del artista y hasta su aspecto físico: “Más de dos o tres mesas de las que estaban adelante en el Flamingo Theater Bar el fin de semana me llamaron y me dijeron ‘El Divo está acabado, El Divo no es lo que se ve en redes’, y dije claro, en vivo no se puede tirar el filtro”, comentó.

Eduardo Antonio no tardó en responderle a través de sus redes sociales con un mensaje directo, lleno de ironía y sin filtros.

“Yo no tengo culpa de haber sido cesárea, ustedes fueron cagados igual que los monos, igualadas del monte. Sigan dándome promoción gratis. Se les agradece. Los reyes de la edición manipulada, pero no se preocupen, yo estoy en talla y además tengo una clínica”, le dijo El Divo.

En la misma publicación, el cantante aseguró que su centro estético lo mantiene en forma y lanzó otra indirecta: “Ustedes son unas feísimas todas. Mi clínica Huka no me dejará caer. En cambio, ustedes, no tienen arreglo. El ácido hialurónico cuando las ve llegar cambia su fecha de vencimiento y pone ‘no disponible para gatas igualadas’”.

Lo más leído hoy:

La disputa mediática entre Otaola y Eduardo Antonio parece lejos de terminar, y como siempre, las redes no se han quedado al margen.

Preguntas frecuentes sobre la polémica entre Eduardo Antonio y Alexander Otaola