Cubanoamericano candidato a la alcaldía de Nueva York: "Creemos que contamos con mucho apoyo”

Joseph Hernández, empresario cubano que aspira a la alcaldía de Nueva York, apuesta por la seguridad como eje central de su campaña.

El empresario cubano Joseph Hernández, candidato independiente a la alcaldía de Nueva York, aseguró haber recaudado cerca de 300 mil dólares en apenas un mes de campaña, una cifra significativa para un aspirante que entra sin el respaldo de los grandes partidos, aunque modesta si se compara con las millonarias sumas que suelen mover las campañas en la ciudad más cara del país.

En entrevista con Fox News Digital, Hernández dijo sentirse respaldado por una amplia red de donantes. “Creemos que contamos con mucho apoyo y seguimos pidiendo respaldo porque tenemos una gran batalla. Esta es una gran maquinaria política que nos está combatiendo”, expresó.

Los expertos advierten que, aunque el monto inicial le permite visibilidad mediática y organización de base, está lejos de los recursos necesarios para una contienda donde otros candidatos, como el demócrata Zohran Mamdani, cuentan con estructuras políticas sólidas y respaldos millonarios.

Hernández, de 52 años, nació en Camagüey y emigró a Estados Unidos a los siete años, tras la prisión política de su padre en Cuba y el exilio familiar.

Desde entonces construyó una carrera empresarial en el sector salud y tecnológico, fundando más de una decena de compañías y dirigiendo la firma de inversión Blue Water Venture Partners en Manhattan.

Su mensaje de campaña combina la narrativa del exilio cubano con propuestas de seguridad y orden. En su primer acto público en el Alto Manhattan, advirtió que “conozco el comunismo. Lo viví. Recuerdo las colas por el pan y la carne. No quiero eso para Nueva York”.

Hernández asegura no ser político profesional, sino un ciudadano preocupado por el rumbo de la ciudad. Sus principales ejes son seguridad, asequibilidad y tecnología. Afirma que contratará a 10,000 policías adicionales, modernizará servicios públicos con inteligencia artificial y convertirá oficinas vacías en viviendas asequibles.

“Realmente no necesito hacer esto en mi carrera ni en mi vida, pero estoy muy, muy preocupado por la trayectoria de esta gran ciudad”, comentó en su entrevista con Fox News Digital.

“La ciudad no es segura”, aseveró. “No se puede viajar en metro de noche. Las mujeres sufren ataques casi a diario. Aquí hay robos. No hay ley ni orden; no hay ningún respeto por la ley”.

Su rival: Zohran Mamdani

El gran adversario de Hernández es Zohran Mamdani, asambleísta estatal de origen ugandés e indio, convertido en referente de la izquierda progresista en Nueva York.

Mamdani ha logrado un fuerte arrastre entre jóvenes, inmigrantes y activistas con propuestas como el transporte público gratuito, el cuidado infantil universal y la congelación de alquileres, aunque críticos cuestionan la viabilidad económica de sus planes.

Mamdani también ha convertido su identidad en bandera política, siendo el primer musulmán en disputar la alcaldía con una nominación demócrata. Además, ha denunciado amenazas islamófobas y se presenta como portavoz de la justicia social y la equidad.

De acuerdo con una encuesta de Siena citada por Fox News, Mamdani encabeza la carrera con un 44% de apoyo, seguido por el exgobernador Andrew Cuomo (25%), el republicano Curtis Sliwa (12%) y el actual alcalde Eric Adams (7%).

Mientras Mamdani representa el ala progresista con un discurso inclusivo y social, Hernández se define como su “polo opuesto”, apostando por la disciplina, la ley y el orden.

La contienda entre ambos refleja el choque de visiones en una ciudad marcada por la crisis de vivienda, el alza de la criminalidad y la polarización política. Para Hernández, la batalla no es solo electoral, sino también ideológica. “Esta es una sociedad increíble, y la estamos desperdiciando”, dijo a Fox News.

El cubanoamericano sabe que levantar suficiente dinero será clave para mantenerse competitivo, pero confía en que su historia personal y su mensaje de lucha contra lo que llama “amenaza comunista” le ganen un espacio en la carrera más dura y costosa de Nueva York.