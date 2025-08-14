Jueza criticada por Trump supervisará caso sobre los archivos de Jeffrey Epstein

Vídeos relacionados:

La jueza federal Tanya Chutkan -detestada por Donald Trump por haber presidido el caso penal relacionado con sus intentos de revertir el resultado de las elecciones de 2020- supervisará una demanda contra el Departamento de Justicia por su manejo de los llamados Epstein Files.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos enfrenta una demanda bajo la Ley de Libertad de Información (FOIA) por su manejo de los documentos obtenidos durante la investigación federal contra el fallecido financiero y depredador sexual Jeffrey Epstein.

La organización Democracy Forward presentó la demanda en el Tribunal de Distrito de Columbia y solicitó a la jueza federal Tanya Chutkan que ordene el procesamiento expedito de su petición, informó el diario New Republic.

Chutkan, designada por Barack Obama, es conocida por haber presidido el caso penal contra Donald Trump relacionado con sus intentos de revertir el resultado de las elecciones de 2020, proceso que fue desestimado tras el fallo de la Corte Suprema sobre inmunidad presidencial en 2024.

Skye Perryman, presidenta y directora ejecutiva de Democracy Forward, acusó a la administración Trump-Vance de incumplir sus promesas de campaña de desclasificar gran parte de los archivos de Epstein.

“El presidente Trump ha dicho repetidamente que publicaría los archivos, su portavoz asegura que su gobierno es ‘el más transparente de la historia’, y sin embargo siguen ocultando información al pueblo estadounidense”, declaró Perryman.

La organización busca obtener comunicaciones entre altos funcionarios de la administración y registros de revisión del caso, incluidas interacciones entre Trump y Epstein.

En febrero, la Casa Blanca celebró una primera liberación parcial de documentos, que incluyó registros de vuelo y la conocida “libreta negra” de Epstein, ambos ya publicados con anterioridad, así como una lista de evidencias halladas en propiedades del magnate en Nueva York y las Islas Vírgenes.

Tras ese anuncio y las declaraciones de la fiscal general Pam Bondi de que tenía la lista de clientes en su escritorio, el gobierno dio marcha atrás.

Un memorando del 6 de julio indicó que, tras revisar más de 300 gigabytes de datos y pruebas físicas, no se halló “ninguna lista incriminatoria de clientes”.

En medio de la disputa, Trump demandó al Wall Street Journal por un artículo que lo vinculaba con una carta supuestamente enviada a Epstein por su 50 cumpleaños.

El presidente, quien aparece en varias fotografías con el empresario, busca incluso deponer a Rupert Murdoch, propietario del diario, aunque esa comparecencia se ha pospuesto por razones de salud.

Democracy Forward insiste en una resolución rápida, argumentando la “extraordinaria necesidad” de informar al público y la preocupación por un posible indulto a Ghislaine Maxwell, condenada a 20 años de prisión por tráfico sexual de menores.

Según NBC, el vicefiscal general Todd Blanche se reunió recientemente con Maxwell, quien habría declarado no haber visto a Trump implicado en conductas ilícitas durante su amistad con Epstein.

El Departamento de Justicia sopesa divulgar las transcripciones de esos encuentros.

Poco después, Maxwell fue trasladada de una prisión en Florida a un centro de mínima seguridad en Texas, donde la mayoría de reclusos cumplen condenas por delitos no violentos y de cuello blanco.

Para Democracy Forward, estas decisiones podrían “impactar de forma permanente” la disposición de Maxwell a divulgar información sobre la gestión del caso Epstein y las decisiones gubernamentales sobre la publicación de datos vinculados al magnate.

