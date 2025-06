Youtuber cubana en España desmiente estereotipos sobre cubanos: "Piensan que todo el mundo es igual"

La youtuber cubana Anita Mateu, radicada en Galicia, España, publicó un video en TikTok en el que reflexiona sobre varios estereotipos que persisten sobre los cubanos fuera de la isla, y aseguró que no todos se corresponden con la realidad.

“Vengo a desmentir algunas cositas, porque ustedes se piensan que todo el mundo es igual”, dice al inicio del video. Luego menciona la idea de que todos los cubanos saben bailar bien. “Yo sí sé bailar, pero hay muchos cubanos que no. Yo envidio profundamente a las personas que saben bailar casino... nunca aprendí y me arrepiento profundamente”, admite.

Sobre el lenguaje, señala: “No todos los cubanos decimos groserías ni malas palabras, ni las típicas frases ‘asere qué volá’. Yo esa no la suelo decir, por ejemplo”. Explica que aunque a veces las dice, como en momentos de enojo, no es una costumbre constante y que en su infancia su madre la regañaba por usarlas.

También comenta que se suele asumir que todos los cubanos son alegres y fiesteros. “Yo sí lo soy, pero no todos. Conozco mucha gente que no le gusta la fiesta, normal, somos personas normales”, añade. Finalmente, cuestiona el prejuicio de que los cubanos siempre buscan “la vida fácil”. “Quizás casarte con un extranjero... y luego te están llamando jinetera”, critica. “En mi caso, yo salí por mi trabajo en YouTube, y aún así muchos me acusan de haberlo hecho por otra vía. Como si por mí misma no pudiera lograr nada”, expresa.

En los comentarios del video, muchos usuarios expresaron sentirse identificados con sus palabras, especialmente con lo relacionado al baile. Varias personas reconocieron no saber bailar casino o salsa, y otras compartieron que también envidian a quienes dominan ese estilo popular cubano.

Otro grupo de usuarios comentó que han tenido que explicar en múltiples ocasiones que no todos los cubanos son de piel oscura, resaltando que la población cubana es diversa. Algunos aseguraron que en varias partes del mundo les han dicho frases como “no pareces cubano” por tener la piel clara.

También se sumaron testimonios de cubanos que afirmaron no ser fiesteros, no consumir café o no usar las expresiones más populares asociadas al habla cubana. Otros rechazaron que se les juzgue por su vida personal, como casarse con personas extranjeras o vivir fuera de la isla.

Un tema presente en otras publicaciones virales

Este tipo de contenido no es aislado. Una tiktoker cubana radicada en Estados Unidos provocó debate en redes al publicar un video donde defendía que los hombres nacidos en la Isla son detallistas, familiares y trabajadores, en un intento por desmontar estereotipos negativos. Su contenido fue respaldado por algunos usuarios, mientras otros cuestionaron las generalizaciones. El video sumó miles de reacciones en TikTok.

Desde Europa, un creador cubano radicado en Italia habló con tono irónico sobre cómo se espera que los cubanos sean físicamente atractivos, sepan bailar y sean carismáticos. En otro video, cuestionó la fama sexual atribuida a los cubanos y planteó que ese tipo de etiquetas refuerzan clichés ajenos a la realidad de millones de personas.

En México, otro youtuber cubano expuso los prejuicios que enfrentan los migrantes de la Isla, como la idea de que se casan con ciudadanos locales por conveniencia. Defendió el derecho a trabajar, integrarse y formar una vida en el país sin ser estigmatizado.

Las diferencias culturales también han sido motivo de contenido viral. Una pareja cubano-mexicana ironizó en un video sobre la forma de hablar de los cubanos, reavivando el debate sobre el lenguaje popular de la Isla y cómo este alimenta percepciones estereotipadas en otros países.

